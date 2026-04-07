Este es el PRÓXIMO FERIADO de 2026 en Perú: se disfrutarán de 3 días consecutivos de descanso a nivel nacional

El calendario oficial 2026 en Perú marca diversos feriados a nivel nacional y tras el reciente descanso por Semana Santa, llegará un nuevo día libre. Se trata del 1 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Trabajo, por lo que tanto el sector público como privado gozarán de un merecido relajo, de acuerdo a El Peruano.

Según la legislación vigente, este 1 de mayo, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado; es decir, reciben su salario habitual sin necesidad de laborar. Sin embargo, si una persona trabaja ese día sin descanso sustitutorio, la ley establece que debe recibir una remuneración adicional por tratarse de un día feriado.

Próximo feriado en Perú: 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha reconocida como feriado nacional y dedicada a rendir homenaje a los trabajadores y a la lucha histórica por sus derechos laborales. Durante esta jornada, se suspenden diversas actividades, permitiendo a las personas descansar.

El 1 de mayo se celebra en Perú el Día del Trabajo y corresponde a un feriado nacional.

Cabe destacar que en este 2026, el 1 de mayo cae viernes, por lo que muchos trabajadores a nivel nacional podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que al descanso se suman el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Estos tres días consecutivos permitirán organizar una salida recreativa de la ciudad, un paseo o simplemente descansar.

Frases para saludar por el Día del Trabajo 2026

El trabajo digno es la base de una sociedad justa.

Hoy reconocemos el esfuerzo de quienes construyen el país día a día.

Trabajar con dignidad es un derecho, no un privilegio.

El progreso nace del esfuerzo de cada trabajador.

Honremos la lucha por condiciones laborales justas.

El trabajo es el motor que impulsa el desarrollo.

Cada esfuerzo cuenta en la construcción de un mejor futuro.

El valor del trabajo merece respeto todos los días.

Sin trabajadores, no hay crecimiento ni bienestar.

La dignidad laboral es el camino hacia una sociedad más equitativa.

Hoy celebramos la fuerza, la constancia y el compromiso de millones.

El trabajo no solo construye riqueza, también construye sueños.

Defender los derechos laborales es defender la justicia.

El esfuerzo colectivo es la clave del progreso.

Reconocer al trabajador es reconocer el corazón de la sociedad.

El trabajo honesto siempre deja huella.

Cada jornada laboral es una oportunidad para avanzar.

El respeto al trabajador fortalece a toda la nación.

El trabajo digno transforma vidas y comunidades.

Hoy celebramos a quienes con su esfuerzo hacen posible el mañana.

¿Cuáles son los feriados que restan en Perú este 2026?

Revisa los feriados que forman parte del calendario oficial 2026 establecido por el Gobierno peruano, los cuales son considerados días de descanso obligatorio tanto para el sector público como privado.