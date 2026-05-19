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Britos dio fuerte comentario sobre figura de Universitario que firmó por Alianza: "Me sorprendió"

Sebastián Britos, exarquero de Universitario de Deportes, dio un rotundo comentario sobre el jugador que se fue del club crema para fichar por Alianza Lima.

Luis Blancas
Sebastián Britos dio rotundo comentario sobre figura de Universitario que fichó por Alianza Lima
Sebastián Britos dio rotundo comentario sobre figura de Universitario que fichó por Alianza Lima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes ha contado con distintos futbolistas que dejaron el club para fichar por el clásico rival, Alianza Lima. Entre ellos figura Jairo Vélez, quien se marchó del conjunto crema y, ahora, Sebastián Britos, bicampeón con los merengues, salió al frente para lanzar un comentario contundente.

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Sebastián Britos dio rotundo comentario sobre figura de Universitario que fichó por Alianza Lima

Britos brindó una entrevista al periodista Gustavo Peralta para las pantallas de L1MAX, previo al partido que sostendrá su exequipo, Universitario, ante Nacional de Uruguay.

En medio de esta entrevista, el guardameta uruguayo fue consultado sobre la salida inesperada de Vélez del club crema hacia su clásico rival, Alianza.

Video: L1MAX

Para Sebastián Britos, el fichaje de Jairo Vélez a Alianza Lima, tras dejar Universitario de Deportes, fue una gran sorpresa, ya que sentía que se había ganado un puesto en el once de Jorge Fossati, entonces entrenador merengue.

"Jairo Vélez es un jugadorazo. Me sorprendió que se vaya a Alianza porque se había ganado su lugar en Universitario. Jorge tenía mucha confianza en él. Tiene capacidad, talento y sacrificio. Me pone contento que le vaya bien. Estar convocado en la selección peruana es premio a su esfuerzo”, aseguró.

Jairo Vélez dejó Universitario para fichar por Alianza Lima

Jairo Vélez dejó Universitario para fichar por Alianza Lima

En sus palabras finales, Britos dejó en claro que, a pesar de que Vélez haya dejado la escuadra merengue, le da felicidad que ahora destaque en el club blanquiazul y que haya recibido una convocatoria a la selección peruana.

Jairo Vélez se fue de Universitario para firmar por Alianza Lima

Tras una temporada, Jairo Vélez optó por poner fin a su vínculo con Universitario de cara a la temporada 2026 y se incorporó a Alianza Lima, donde firmó un contrato con mejores condiciones salariales hasta diciembre de 2028.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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