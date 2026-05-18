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¿A que hora juega Boca Juniors vs Cruzeiro, canal TV y dónde ver el partido por Copa Libertadores?
Boca Juniors vs Cruzeiro se enfrentarán en el estadio de La Bombonera este martes 19 de mayo, en el partido por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026.
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entra en su etapa decisiva y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera. El conjunto argentino recibirá al elenco brasileño este martes 19 de mayo por la quinta fecha del Grupo D, en un compromiso que puede marcar el futuro de ambos equipos en el torneo continental.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Cruzeiro?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el encuentro arrancará a las 9.30 p. m. de Argentina y a las 7.30 p. m. de Perú.
- México: 7.30 p. m.
- Perú: 7.30 p. m.
- Ecuador: 7.30 p. m.
- Colombia: 7.30 p. m.
- Bolivia: 8.30 p. m.
- Venezuela: 8.30 p. m.
- Chile: 9.30 p. m.
- Argentina: 9.30 p. m.
- Paraguay: 9.30 p. m.
- Uruguay: 9.30 p. m.
- Brasil: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (miércoles 20)
¿Dónde ver Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO?
La transmisión del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium en toda Sudamérica.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO?
El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, será transmitido por las siguientes señales según el país.
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Brasil: Paramount+
- Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- EE. UU.: Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- México: Disney+ Premium Mexico, ESPN4 Mexico
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- España: Sportdigital1+
Boca Juniors vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026
Boca llega obligado a sumar de a tres luego de complicar sus opciones en las últimas jornadas. El cuadro ‘xeneize’ había comenzado el certamen con resultados positivos, pero las recientes caídas lo dejaron fuera de la zona de clasificación y ahora necesita hacerse fuerte en casa para mantenerse con vida en la pelea por los octavos de final.
Además, el equipo argentino afronta este encuentro en medio de cuestionamientos tras su reciente eliminación en el torneo local. La presión sobre el plantel y el comando técnico aumentó en los últimos días, por lo que el duelo frente a Cruzeiro surge como una oportunidad clave para recuperar la confianza ante su hinchada.
Por su parte, Cruzeiro intentará aprovechar el momento de incertidumbre de Boca para dar un golpe en Buenos Aires y acercarse a la clasificación. El conjunto brasileño ha mostrado mayor regularidad en el grupo y sabe que un resultado positivo en territorio argentino podría dejarlo muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente ronda.
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