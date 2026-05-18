¿A que hora juega Boca Juniors vs Cruzeiro, canal TV y dónde ver el partido por Copa Libertadores?

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entra en su etapa decisiva y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera. El conjunto argentino recibirá al elenco brasileño este martes 19 de mayo por la quinta fecha del Grupo D, en un compromiso que puede marcar el futuro de ambos equipos en el torneo continental.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Cruzeiro?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el encuentro arrancará a las 9.30 p. m. de Argentina y a las 7.30 p. m. de Perú.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 20)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO?

La transmisión del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium en toda Sudamérica.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO?

El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, será transmitido por las siguientes señales según el país.

Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur

Brasil: Paramount+

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada

Chile: Disney+ Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur

EE. UU.: Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

México: Disney+ Premium Mexico, ESPN4 Mexico

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur

Venezuela: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur

España: Sportdigital1+

Boca Juniors vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Boca llega obligado a sumar de a tres luego de complicar sus opciones en las últimas jornadas. El cuadro ‘xeneize’ había comenzado el certamen con resultados positivos, pero las recientes caídas lo dejaron fuera de la zona de clasificación y ahora necesita hacerse fuerte en casa para mantenerse con vida en la pelea por los octavos de final.

Además, el equipo argentino afronta este encuentro en medio de cuestionamientos tras su reciente eliminación en el torneo local. La presión sobre el plantel y el comando técnico aumentó en los últimos días, por lo que el duelo frente a Cruzeiro surge como una oportunidad clave para recuperar la confianza ante su hinchada.

Por su parte, Cruzeiro intentará aprovechar el momento de incertidumbre de Boca para dar un golpe en Buenos Aires y acercarse a la clasificación. El conjunto brasileño ha mostrado mayor regularidad en el grupo y sabe que un resultado positivo en territorio argentino podría dejarlo muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente ronda.