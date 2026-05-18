MUY ALERTAS en Walmart de la autopista Bobby Jones: buscan a una mujer no identificada tras INCIDENTE ocurrido en el lugar

En Estados Unidos, en un Walmart situado en la autopista Bobby Jones, las autoridades locales comenzaron la búsqueda de una mujer aún no identificada tras un supuesto incidente ocurrido dentro del establecimiento. Según los primeros reportes, el hecho ocurrió en una de las cajas registradoras del conocido Walmart de Bobby Jones, lo que llamó la atención de los clientes presentes y motivó una investigación en curso por parte de las autoridades del condado.

Buscan a una mujer desconocida tras un incidente ocurrido en un Walmart de la autopista Bobby Jones

La Oficina del Sheriff del Condado de Columbia confirmó que se encuentra tras la pista de una mujer no identificada, luego de un reporte registrado en el Walmart de Bobby Jones, en Estados Unidos, donde presuntamente se habría producido la sustracción de un objeto personal en el área de cajas. El caso ha sido catalogado como parte de una investigación en curso.

Buscan a una mujer desconocida tras un incidente en el Walmart de la autopista Bobby Jones.

De acuerdo con el medio periodístico WJBF, el incidente se habría producido cuando una mujer tomó una cartera o funda para teléfono celular directamente desde una de las cajas registradoras del establecimiento. Según la misma fuente: "La mujer desconocida supuestamente tomó una cartera o funda para teléfono celular de una de las cajas registradoras en el Walmart de la autopista Bobby Jones", indicó WJBF en su informe oficial.

Autoridades piden ayuda a la ciudadanía para identificar a la sospechosa

La investigación continúa abierta en este Walmart de Estados Unidos, mientras las autoridades solicitan el apoyo de la comunidad para poder identificar a la persona involucrada. La Oficina del Sheriff ha habilitado una línea directa para recibir cualquier información que pueda ser útil en el caso ocurrido en el área comercial del establecimiento.

De acuerdo con el llamado oficial, cualquier persona que tenga información sobre la identidad de la mujer puede comunicarse con la División de Investigaciones Criminales al número (706) 541-2848. Las autoridades recalcan que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la investigación del incidente registrado en el Walmart de Bobby Jones.