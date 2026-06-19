¡ALERTA MÁXIMA! El estacionamiento de Walmart en Miami-Dade se convierte en escenario de un impactante INCIDENTE ARMADO

Un momento de tensión se vivió este viernes en el sur de Estados Unidos, luego de que el estacionamiento de un Walmart en el condado de Miami-Dade fuera escenario de un incidente armado. La rápida respuesta de las autoridades generó alarma entre clientes y transeúntes, tras reportarse una persona herida de bala en el lugar. El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, ha sido catalogado preliminarmente como un disparo accidental.

MDSO indicó que la información es preliminar y podría cambiar durante la investigación.

Hombre se dispara accidentalmente en estacionamiento de Walmart en Miami-Dade

De acuerdo con información preliminar, agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade (MDSO) acudieron de inmediato al estacionamiento de un Walmart en Estados Unidos tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona herida ni su estado de salud.

Tampoco se ha precisado si la víctima fue trasladada a un centro médico ni si hubo participación de otras personas en el hecho ocurrido en el Walmart de Miami. La investigación continúa activa, mientras los detectives intentan reconstruir la secuencia de lo sucedido.

Autoridades investigan lo ocurrido en el estacionamiento de Walmart en Estados Unidos

Las pesquisas siguen en desarrollo y la Oficina del Sheriff no descarta actualizar la información conforme avance el caso. Por ahora, los detalles son limitados y podrían cambiar en las próximas horas, según indicaron las autoridades del condado de Miami-Dade. En ese sentido, Telemundo 51 informó textualmente: "De manera preliminar, MDSO indicó que se trató de un disparo accidental".

Las autoridades mantienen cautela mientras avanzan las diligencias para esclarecer el incidente armado en Walmart EE. UU., ocurrido en una de las zonas comerciales más concurridas del sur de Florida.