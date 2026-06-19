- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Haití
- Paraguay vs Turquía
- USA vs Australia
- Túnez vs Japón
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Universitario
- Fichajes Vóley
¡ALERTA MÁXIMA! El estacionamiento de Walmart en Miami-Dade se convierte en escenario de un impactante INCIDENTE ARMADO
Un disparo accidental interrumpió la tranquilidad en el estacionamiento de un Walmart en Miami-Dade. Las autoridades investigan el hecho y el estado del herido.
Un momento de tensión se vivió este viernes en el sur de Estados Unidos, luego de que el estacionamiento de un Walmart en el condado de Miami-Dade fuera escenario de un incidente armado. La rápida respuesta de las autoridades generó alarma entre clientes y transeúntes, tras reportarse una persona herida de bala en el lugar. El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, ha sido catalogado preliminarmente como un disparo accidental.
MDSO indicó que la información es preliminar y podría cambiar durante la investigación.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart: RETIRAN del mercado este popular juguete vendido ante una presunta exposición al asbesto
Hombre se dispara accidentalmente en estacionamiento de Walmart en Miami-Dade
De acuerdo con información preliminar, agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade (MDSO) acudieron de inmediato al estacionamiento de un Walmart en Estados Unidos tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona herida ni su estado de salud.
Tampoco se ha precisado si la víctima fue trasladada a un centro médico ni si hubo participación de otras personas en el hecho ocurrido en el Walmart de Miami. La investigación continúa activa, mientras los detectives intentan reconstruir la secuencia de lo sucedido.
Autoridades investigan lo ocurrido en el estacionamiento de Walmart en Estados Unidos
Las pesquisas siguen en desarrollo y la Oficina del Sheriff no descarta actualizar la información conforme avance el caso. Por ahora, los detalles son limitados y podrían cambiar en las próximas horas, según indicaron las autoridades del condado de Miami-Dade. En ese sentido, Telemundo 51 informó textualmente: "De manera preliminar, MDSO indicó que se trató de un disparo accidental".
Las autoridades mantienen cautela mientras avanzan las diligencias para esclarecer el incidente armado en Walmart EE. UU., ocurrido en una de las zonas comerciales más concurridas del sur de Florida.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00