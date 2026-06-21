¡Atención, inmigrantes! La manera en que ICE está administrando las visitas de supervisión en Vermont ha ido evolucionando en el último año y medio, tal como informó vtdigger.org.

Todos los que buscan asilo y las personas con procesos de inmigración en curso, que anteriormente se ponían en contacto con ICE por correo electrónico, ahora necesitan asistir en persona con más frecuencia a una sola oficina situada en la parte noroeste del estado. Además, hay un límite en la cantidad de personas que pueden estar en la sala para asistirlos, según indicaron los defensores. AQUÍ más detalles.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: los controles de ICE en este estado han presentado estos cambios

vtdigger.org se refirió sobre el caso del Pastor Steve Tendol en el que se evidenció las modificaciones en visitas de control por parte de ICE en Vermont. El inmigrante ha estado entrando y saliendo de instalaciones de detención de ICE desde su llegada a Estados Unidos en 2018, cuando solicitó asilo.

Los controles de ICE en este estado han presentado estos cambios.

Ha enfrentado en varias ocasiones el riesgo de ser deportado a su país natal, Uganda. Desde 2022, funcionarios de ICE le han otorgado varias extensiones de su deportación, permitiéndole así continuar en el país. La comunidad y los legisladores han apoyado de manera constante su situación ante sus citas de control con ICE.

ICE arrestó a Tendo a comienzos de este 2026, el 4 de febrero, justo dos días antes de la cita prevista. Finalmente, un juez federal ordenó su liberación al concluir que la agencia no había seguido el procedimiento correcto.

Las comparecencias frente a ICE suelen ser parte de lo que se denomina una orden de supervisión, un pacto en virtud del cual ICE libera a una persona que está en riesgo de deportación o expulsión. Esta orden normalmente exige que las personas se presenten de forma periódica mientras la agencia decide si debe proceder con la detención o la expulsión del individuo, tal como se señala el Immigrant Legal Resource Center, una entidad nacional sin fines de lucro centrada en la ley y políticas migratorias.

¿Qué ha dicho Immigrant Legal Resource Center al respecto?

Según este centro, este estatus habitualmente permite que los individuos se queden en sus comunidades en lugar de estar en un centro de arresto mientras sus casos son procesados. Si bien, ICE determina cómo se debe llevar a cabo el registro, en ocasiones pasadas ha permitido que quienes están bajo supervisión se reúnan de manera virtual.

No obstante, desde que empezó el segundo período de Trump, las personas supervisadas por el ICE en Vermont han tenido que participar con mayor frecuencia en revisiones en persona, tal como lo confirmó Migrant Justice, una entidad estatal que aboga por los derechos de los inmigrantes.