DRÁSTICO CASTIGO: hasta 100 años de CÁRCEL para manifestantes por TIROTEO afuera de un centro de ICE en Texas

Un tribunal federal en Fort Worth, Texas, dictó severas condenas contra ocho manifestantes acusados de participar en un tiroteo ocurrido afuera del Centro de Detención Prairieland, una instalación vinculada al sistema de ICE en Estados Unidos. Las penas van de 30 a 100 años de cárcel en un caso que ha reavivado el debate sobre las protestas frente a centros migratorios y el uso de cargos federales por terrorismo.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2025 durante una manifestación frente al centro de detención de ICE en Texas, ubicado en Alvarado, al sur de Fort Worth. Las autoridades federales sostienen que, durante los disturbios, se produjeron disparos, daños a la propiedad y el uso de explosivos, lo que dejó a un oficial de policía de Alvarado herido de bala.

Condenan hasta 100 años a manifestantes por tiroteo afuera de centro de ICE en Texas

El caso más grave recayó sobre Benjamin Song, exreservista de los Marines, hallado culpable de abrir fuego durante la protesta afuera del centro de detención de ICE en Texas. Un juez federal le impuso la pena máxima de 100 años de prisión. Los otros siete acusados recibieron sentencias que oscilan entre 30 y 70 años.

Entre ellos figura Maricela Rueda, condenada a 70 años, mientras que Autumn Hill, Zachary Evetts, Meagan Morris, Savanna Batten y Elizabeth Soto recibieron 50 años. Daniel Rolando Sanchez-Estrada fue sentenciado a 30 años. Además, las autoridades señalaron que el grupo habría participado en disturbios, uso de explosivos y apoyo material a actividades consideradas terroristas.

En este contexto, los fiscales federales calificaron lo ocurrido como un acto de terrorismo y aseguraron que los acusados tendrían presuntos vínculos con el movimiento antifa, aunque la defensa rechaza esa versión. De hecho, los procesados sostienen que acudieron a la protesta para manifestarse contra las políticas migratorias y en apoyo a las personas detenidas dentro del centro de detención de ICE.

Protesta en centro de detención de ICE en Texas: versiones enfrentadas en Estados Unidos

La investigación también ha abierto una fuerte disputa entre la versión de las autoridades y la defensa de los acusados en Estados Unidos. Mientras el Departamento de Justicia sostiene que se trató de una acción coordinada con armas, explosivos y ataques contra instalaciones federales, los abogados argumentan que varios de los condenados solo participaron en una protesta que escaló de forma inesperada.

El impacto del caso trasciende lo judicial, ya que el centro de detención del ICE en Texas se ubica cerca del área metropolitana de Dallas–Fort Worth, donde muchas familias inmigrantes mantienen procesos migratorios activos. Esto ha intensificado el debate sobre los límites de la protesta, la seguridad pública y el uso de cargos federales de terrorismo en este tipo de incidentes en Estados Unidos.