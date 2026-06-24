BUENAS NOTICIAS para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: juez federal FRENA A ICE y BLOQUEA una de sus tácticas más temidas y polémicas

Un fallo judicial en California ha generado un fuerte impacto en el sistema migratorio de Estados Unidos. Un juez federal anuló las políticas que permitían a ICE realizar arrestos amplios en tribunales de inmigración y extender el tiempo de detención en centros temporales, lo que representa un cambio clave para los inmigrantes que enfrentan procesos migratorios en el país.

ICE ya no podrá realizar arrestos en tribunales migratorios.

Juez federal anula política de ICE que permitía arrestos de migrantes en tribunales migratorios en todo el país

La decisión fue emitida por el juez P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, quien concluyó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) actuaron de forma "arbitraria y caprichosa" al modificar las reglas sin una justificación adecuada.

El caso se originó tras la detención de un solicitante de asilo al salir de una audiencia en San Francisco. Según el fallo, las políticas anuladas permitían a ICE detener a inmigrantes dentro o cerca de tribunales, además de ampliar la retención en celdas temporales hasta 72 horas, cuando antes el límite era de 12. El juez fue enfático al señalar que las agencias federales no explicaron correctamente sus decisiones. En su resolución afirmó: "Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar".

Inmigración en EE. UU.: qué cambia para ICE y los inmigrantes detenidos tras el fallo judicial

Con esta decisión, se restablecen criterios más restrictivos aplicados previamente, donde los arrestos en tribunales de inmigración solo pueden ocurrir en situaciones excepcionales, como riesgos a la seguridad pública o amenazas graves. El tribunal determinó que la expansión de las detenciones no fue debidamente evaluada y que el gobierno no justificó el impacto de mantener a más inmigrantes por períodos prolongados en centros de retención. Organizaciones defensoras advirtieron que la presencia de agentes de ICE en tribunales generó miedo entre los migrantes, lo que redujo la asistencia a sus audiencias.

La medida supone un revés para la estrategia migratoria impulsada en el segundo mandato de Donald Trump, que había reforzado las detenciones como parte de una política más estricta de control fronterizo en Estados Unidos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), funcionarios criticaron la decisión y la calificaron como "activismo judicial", según reportes de la fuente principal N+ Univision.

El fallo tiene efecto inmediato en todo el país y obliga a ICE y a EOIR a suspender estas prácticas mientras se define si el gobierno apelará la decisión ante instancias superiores.