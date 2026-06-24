- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Escocia
- México vs Chequia
- Marruecos vs Haití
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
BUENAS NOTICIAS para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: juez federal FRENA A ICE y BLOQUEA una de sus tácticas más temidas y polémicas
Fallo judicial en EE. UU. bloquea prácticas polémicas del ICE en tribunales migratorios y restablece límites a la detención de inmigrantes en el país.
Un fallo judicial en California ha generado un fuerte impacto en el sistema migratorio de Estados Unidos. Un juez federal anuló las políticas que permitían a ICE realizar arrestos amplios en tribunales de inmigración y extender el tiempo de detención en centros temporales, lo que representa un cambio clave para los inmigrantes que enfrentan procesos migratorios en el país.
ICE ya no podrá realizar arrestos en tribunales migratorios.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este es el INQUIETANTE PERFIL judicial de los 735 indocumentados capturados en el último operativo del ICE en ciudad no santuario
Juez federal anula política de ICE que permitía arrestos de migrantes en tribunales migratorios en todo el país
La decisión fue emitida por el juez P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, quien concluyó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) actuaron de forma "arbitraria y caprichosa" al modificar las reglas sin una justificación adecuada.
El caso se originó tras la detención de un solicitante de asilo al salir de una audiencia en San Francisco. Según el fallo, las políticas anuladas permitían a ICE detener a inmigrantes dentro o cerca de tribunales, además de ampliar la retención en celdas temporales hasta 72 horas, cuando antes el límite era de 12. El juez fue enfático al señalar que las agencias federales no explicaron correctamente sus decisiones. En su resolución afirmó: "Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar".
Inmigración en EE. UU.: qué cambia para ICE y los inmigrantes detenidos tras el fallo judicial
Con esta decisión, se restablecen criterios más restrictivos aplicados previamente, donde los arrestos en tribunales de inmigración solo pueden ocurrir en situaciones excepcionales, como riesgos a la seguridad pública o amenazas graves. El tribunal determinó que la expansión de las detenciones no fue debidamente evaluada y que el gobierno no justificó el impacto de mantener a más inmigrantes por períodos prolongados en centros de retención. Organizaciones defensoras advirtieron que la presencia de agentes de ICE en tribunales generó miedo entre los migrantes, lo que redujo la asistencia a sus audiencias.
La medida supone un revés para la estrategia migratoria impulsada en el segundo mandato de Donald Trump, que había reforzado las detenciones como parte de una política más estricta de control fronterizo en Estados Unidos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), funcionarios criticaron la decisión y la calificaron como "activismo judicial", según reportes de la fuente principal N+ Univision.
El fallo tiene efecto inmediato en todo el país y obliga a ICE y a EOIR a suspender estas prácticas mientras se define si el gobierno apelará la decisión ante instancias superiores.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este es el INQUIETANTE PERFIL judicial de los 735 indocumentados capturados en el último operativo del ICE en ciudad no santuario
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales con Green Card: drástica decisión de la Corte Suprema pone EN JAQUE A RESIDENTES al volver a EE. UU. del extranjero
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los controles de ICE en este estado han presentado estos cambios
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00