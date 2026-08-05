0
EN VIVO
Boca Juniors vs. Estudiantes por el Clausura

Jairo Concha despierta interés del extranjero y Universitario acelera en su renovación

Volante analiza propuestas del exterior, pero su prioridad es seguir. Universitario corre con su renovación para asegurar su continuidad ante una futura venta.

Redacción Líbero
Jairo Concha seguirá en Universitario, sin embargo desde el club están abiertos a escuchar ofertas
Jairo Concha seguirá en Universitario, sin embargo desde el club están abiertos a escuchar ofertas | universitario, jairo concha, universitario jairo concha, jairo concha universitario | Foto: Universitario
COMPARTIR

Jairo Concha se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados de Universitario. Su buen rendimiento despertó el interés de clubes del extranjero, que ya hicieron llegar propuestas para intentar incorporarlo en el próximo mercado.

¿José Carabalí regresa a Universitario para el Clausura?: Lo último que se sabe sobre del defensor. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: ¿José Carabalí regresa a Universitario para el Clausura? Lo último que se sabe sobre del defensor

Pese a ese panorama, la prioridad del mediocampista es seguir vistiendo la camiseta crema. Concha se siente cómodo en el club y considera que todavía tiene objetivos importantes por cumplir con Universitario.

El contrato del volante finaliza en diciembre y la dirigencia ya inició conversaciones para extender el vínculo. La propuesta contempla una importante mejora salarial y condiciones que permitan proteger una futura venta al exterior.

En Ate entienden que asegurar la continuidad del jugador es una prioridad, ya que se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Héctor Cúper y uno de los referentes del mediocampo.

Mientras las negociaciones avanzan, Concha mantiene toda su atención en el presente. El volante está concentrado en el duelo de este viernes ante Sporting Cristal, un compromiso clave para las aspiraciones de Universitario en el Torneo Clausura.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ex Gremio elogió a Alianza Lima tras firmar con la blanquiazul por todo el 2026: "Proyecto"

  2. Alianza Lima remece el mercado y anuncia fichaje de figura de Colombia: "Liderazgo y experiencia"

  3. Millonarios rompe su silencio ante posible salida de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal: "Valoran"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano