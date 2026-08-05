Jairo Concha despierta interés del extranjero y Universitario acelera en su renovación

Jairo Concha se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados de Universitario. Su buen rendimiento despertó el interés de clubes del extranjero, que ya hicieron llegar propuestas para intentar incorporarlo en el próximo mercado.

Pese a ese panorama, la prioridad del mediocampista es seguir vistiendo la camiseta crema. Concha se siente cómodo en el club y considera que todavía tiene objetivos importantes por cumplir con Universitario.

El contrato del volante finaliza en diciembre y la dirigencia ya inició conversaciones para extender el vínculo. La propuesta contempla una importante mejora salarial y condiciones que permitan proteger una futura venta al exterior.

En Ate entienden que asegurar la continuidad del jugador es una prioridad, ya que se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Héctor Cúper y uno de los referentes del mediocampo.

Mientras las negociaciones avanzan, Concha mantiene toda su atención en el presente. El volante está concentrado en el duelo de este viernes ante Sporting Cristal, un compromiso clave para las aspiraciones de Universitario en el Torneo Clausura.