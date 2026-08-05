ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Alabama: un niño desdobló un DÓLAR APARENTEMENTE INOFENSIVO que estaba en el suelo y desató la alarma de la policía

Lo que parecía una compra común en un supermercado terminó movilizando a las autoridades de Alabama. Un niño de 11 años encontró un billete de un dólar doblado mientras estaba con su familia en un Walmart de Daphne y, al abrirlo, descubrió un polvo blanco que posteriormente fue identificado como metanfetamina, según informó la policía local. El hallazgo ocurrió en el condado de Baldwin y dio lugar a una investigación para determinar cómo llegó la sustancia al establecimiento.

Una compra habitual terminó con una familia del condado de Baldwin en la sala de emergencias.

Niño de 11 años recoge un billete de un dólar con metanfetamina en un Walmart de Daphne

De acuerdo con información difundida por NBC 15, la familia acudió al Hospital Thomas después de que el menor manipulara el billete encontrado dentro del Walmart ubicado en la carretera US Highway 98. La madre del niño alertó a las autoridades luego de notar que una sustancia blanca cayó del dólar al desplegarlo.

La teniente Kristen Andrews, del Departamento de Policía de Daphne, informó a NBC 15 que los oficiales se trasladaron al hospital para revisar lo ocurrido y examinar la sustancia hallada. Según explicó Andrews, los agentes se reunieron con los involucrados y realizaron un análisis del material adherido al billete, cuyo resultado dio positivo para metanfetamina.

La policía confirmó que el menor, su madre y su hermana fueron evaluados médicamente para descartar una posible exposición al material encontrado. Los resultados indicaron que ninguno de ellos presentó signos de contacto con la sustancia. El billete fue recogido como evidencia y los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del Walmart de Daphne para intentar identificar a la persona que pudo haber dejado caer el dinero.

Policía investiga el origen del billete con rastros de metanfetamina

Las autoridades de Alabama indicaron que, por el momento, consideran que se trató de un incidente accidental y no de un acto intencional. La revisión de las imágenes de seguridad permitió observar el momento en que el niño tomó el billete, mientras que el equipo de prevención de pérdidas de Walmart continúa colaborando con la investigación para recopilar más información y esclarecer lo ocurrido.

"Pudimos observar al menor recoger el billete de un dólar, y el personal de seguridad continúa investigando para determinar si es posible identificar a la persona que lo dejó caer", señaló Andrews a NBC 15.

La policía de Daphne aprovechó el hecho para enviar una advertencia a padres y niños sobre la importancia de no tocar objetos desconocidos en lugares públicos. Andrews recomendó que, si alguien encuentra un artículo sospechoso dentro de una tienda, lo mejor es informar al personal del establecimiento o comunicarse con las autoridades. Además, explicó que, ante el contacto con una sustancia desconocida, se deben lavar las manos con agua y jabón, sin depender únicamente del desinfectante, y buscar atención médica si existe alguna preocupación.

El caso continúa bajo investigación mientras Walmart Alabama y las autoridades locales trabajan para esclarecer las circunstancias del hallazgo que generó alertas en el supermercado.