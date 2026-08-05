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¿Universitario o Sporting Cristal? Emanuel Herrera se emociona con particular hinchada: "Hermoso"

Emanuel Herrera rompió su silencio desde Argentina para expresar su sentir sobre su paso en el Perú con clubes como Universitario y Sporting Cristal.

Diego Medina
Emanuel Herrera recordó su pasado en el Perú.
Emanuel Herrera recordó su pasado en el Perú. | Foto: X Universitario
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Uno de los futbolistas que logró trascender en el fútbol peruano fue Emanuel Herrera. Si bien sus inicios se dieron con camiseta de FBC Melgar, el club que lo llevó a la cúspide llegó cuando firmó por Sporting Cristal en la temporada 2018. Con el pasar de los años, sorprendió al vestir la camiseta de Universitario de Deportes y desatar todo tipo de reacciones en la afición.

Roberto Mosquera habló sobre la emotiva celebración de Hernán Barcos.

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Emanuel Herrera se emocionó con particular hinchada

Recientemente, el exdelantero brindó una entrevista al programa 'Fútbol Del Sud' para referirse a su pasado en el fútbol peruano. Es claro que ha pasado por buenos clubes para explotar su potencial, pero hay una hinchada que le encantó y que al día de hoy le guarda mucho respeto cuando se los cruza.

Emanuel Herrera

Emanuel Herrera brindó entrevista y recordó a Sporting Cristal. Foto: Fútbol Del Sud.

Nos referimos a Sporting Cristal, equipo con el que logró alzar dos trofeos nacionales y que se convirtió en uno de los máximos referentes en ofensiva de los últimos años para el cuadro celeste. Pese a que luego defendió la camiseta del rival como Universitario, los hinchas rimenses guardan mucho cariño y respeto por la 'Maquinaria'.

"En esos viajes tuve que ir para allá, la gente me escribía para verme y recibí a algunos hinchas en un shopping cerca; eso es hermoso y lindo todo el cariño que me da la gente de Sporting Cristal. Perú desde que llegué me ha ido muy bien, me trataron espectacular; me sentí muy cómodo en el país. Siempre digo que es mi segunda casa después de Argentina, porque pasé muchos momentos lindos y difíciles también, porque tuve una lesión jodida. La verdad que disfruté mucho", manifestó.

Sporting Cristal

Emanuel Herrera campeón en Sporting Cristal en el 2020.

Emanuel Herrera siempre será recordado por Sporting Cristal por ser el máximo goleador histórico en una temporada del fútbol peruano. No solo logró quedarse con ese título personal en 2018, sino que todo su aporte valió para que el elenco celeste se proclame campeón al cierre de temporada.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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