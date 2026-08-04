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Con Eryc Castillo como líder: así va la tabla de máximos goleadores de la Liga 1 2026

El delantero de Alianza Lima ocupa el primer lugar de esta tabla y seguido están los delanteros de Cusco FC y Cienciano del Cusco.

Gary Huaman
Eryc Castillo, Facundo Callejo y Alejandro Hohberg son los máximos goleadores del torneo.
Eryc Castillo, Facundo Callejo y Alejandro Hohberg son los máximos goleadores del torneo. | Foto: composición Líbero
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Los clubes no solo están compitiendo por el título nacional, sino que los delanteros también quieren el premio al máximo goleador en la Liga 1 2026. De momento, hay un futbolista que está en el primer lugar y está mirando a todos por debajo y que ha tenido un arranque bastante brutal en el Torneo Clausura. ¿De quién estamos hablando? Eryc Castillo de Alianza Lima.

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La Culebra terminó el Apertura con ocho tantos y ahora ha vertido cinco tantos en tres fechas jugadas, y lidera esta tabla con 14 conquistas. Detrás de él está Facundo Callejo, el 'Matador' de Cusco FC que tiene 12 tantos. En tercer y cuarto lugar están los máximos atacantes de Cienciano, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés con 11 cada uno.

A continuación, podrás ver la tabla de los máximos goleadores del fútbol peruano combinados entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura.

Tabla de máximos goleadores de la Liga 1 2026

    1. Eryc Castillo (Alianza Lima) - 14 goles (9 Apertura / 5 Clausura)
    2. Facundo Callejo (Cusco FC) - 12 goles (8 Apertura / 4 Clausura)
    3. Alejandro Hohberg (Cienciano) - 11 goles (10 Apertura / 1 Clausura)
    4. Carlos Garcés (Cienciano) - 11 goles (10 Apertura / 1 Clausura)
    5. Hernán Barcos (Sporting Cristal) - 10 goles (9 Apertura / 1 Clausura)
    6. Alex Valera (Universitario) - 10 goles (8 Apertura / 2 Clausura)
    7. Jhonny Vidales (FBC Melgar) - 9 goles (7 Apertura / 2 Clausura)
    8. Franco Torres (Los Chankas) - 8 goles (6 Apertura / 2 Clausura)
    9. Bernardo Cuesta (FBC Melgar) - 8 goles (8 Apertura)
    10. Matías Sen (Comerciantes Unidos) - 8 goles (5 Apertura / 3 Clausura)
Eryc Castillo es el máximo goleador del la Liga 1 2026. Foto: Alianza Lima

Eryc Castillo es el máximo goleador del la Liga 1 2026. Foto: Alianza Lima

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 6 de agosto

  • Alianza Atlético vs Cienciano | 3.00 p. m.

Viernes 7 de agosto

  • Sport Huancayo vs Los Chankas | 1.00 p. m.
  • Comerciantes Unidos vs Cusco FC | 3.15 p. m.
  • Universitario vs Sporting Cristal | 8.30 p. m.

Sábado 8 de agosto

  • UTC vs ADT Tarma | 1.00 p. m.
  • Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.30 p. m.
  • Sport Boys vs Alianza Lima | 8.00 p. m.

Domingo 9 de agosto

  • Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua | 1.00 p. m.
  • FBC Melgar vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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