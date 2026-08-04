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Con Eryc Castillo como líder: así va la tabla de máximos goleadores de la Liga 1 2026
El delantero de Alianza Lima ocupa el primer lugar de esta tabla y seguido están los delanteros de Cusco FC y Cienciano del Cusco.
Los clubes no solo están compitiendo por el título nacional, sino que los delanteros también quieren el premio al máximo goleador en la Liga 1 2026. De momento, hay un futbolista que está en el primer lugar y está mirando a todos por debajo y que ha tenido un arranque bastante brutal en el Torneo Clausura. ¿De quién estamos hablando? Eryc Castillo de Alianza Lima.
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La Culebra terminó el Apertura con ocho tantos y ahora ha vertido cinco tantos en tres fechas jugadas, y lidera esta tabla con 14 conquistas. Detrás de él está Facundo Callejo, el 'Matador' de Cusco FC que tiene 12 tantos. En tercer y cuarto lugar están los máximos atacantes de Cienciano, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés con 11 cada uno.
A continuación, podrás ver la tabla de los máximos goleadores del fútbol peruano combinados entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura.
Tabla de máximos goleadores de la Liga 1 2026
- Eryc Castillo (Alianza Lima) - 14 goles (9 Apertura / 5 Clausura)
- Facundo Callejo (Cusco FC) - 12 goles (8 Apertura / 4 Clausura)
- Alejandro Hohberg (Cienciano) - 11 goles (10 Apertura / 1 Clausura)
- Carlos Garcés (Cienciano) - 11 goles (10 Apertura / 1 Clausura)
- Hernán Barcos (Sporting Cristal) - 10 goles (9 Apertura / 1 Clausura)
- Alex Valera (Universitario) - 10 goles (8 Apertura / 2 Clausura)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar) - 9 goles (7 Apertura / 2 Clausura)
- Franco Torres (Los Chankas) - 8 goles (6 Apertura / 2 Clausura)
- Bernardo Cuesta (FBC Melgar) - 8 goles (8 Apertura)
- Matías Sen (Comerciantes Unidos) - 8 goles (5 Apertura / 3 Clausura)
Eryc Castillo es el máximo goleador del la Liga 1 2026. Foto: Alianza Lima
Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Jueves 6 de agosto
- Alianza Atlético vs Cienciano | 3.00 p. m.
Viernes 7 de agosto
- Sport Huancayo vs Los Chankas | 1.00 p. m.
- Comerciantes Unidos vs Cusco FC | 3.15 p. m.
- Universitario vs Sporting Cristal | 8.30 p. m.
Sábado 8 de agosto
- UTC vs ADT Tarma | 1.00 p. m.
- Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.30 p. m.
- Sport Boys vs Alianza Lima | 8.00 p. m.
Domingo 9 de agosto
- Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua | 1.00 p. m.
- FBC Melgar vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
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