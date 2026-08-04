Con Eryc Castillo como líder: así va la tabla de máximos goleadores de la Liga 1 2026

Los clubes no solo están compitiendo por el título nacional, sino que los delanteros también quieren el premio al máximo goleador en la Liga 1 2026. De momento, hay un futbolista que está en el primer lugar y está mirando a todos por debajo y que ha tenido un arranque bastante brutal en el Torneo Clausura. ¿De quién estamos hablando? Eryc Castillo de Alianza Lima.

La Culebra terminó el Apertura con ocho tantos y ahora ha vertido cinco tantos en tres fechas jugadas, y lidera esta tabla con 14 conquistas. Detrás de él está Facundo Callejo, el 'Matador' de Cusco FC que tiene 12 tantos. En tercer y cuarto lugar están los máximos atacantes de Cienciano, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés con 11 cada uno.

A continuación, podrás ver la tabla de los máximos goleadores del fútbol peruano combinados entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura.

Tabla de máximos goleadores de la Liga 1 2026

Eryc Castillo (Alianza Lima) - 14 goles (9 Apertura / 5 Clausura)

Facundo Callejo (Cusco FC) - 12 goles (8 Apertura / 4 Clausura)

Alejandro Hohberg (Cienciano) - 11 goles (10 Apertura / 1 Clausura)

Carlos Garcés (Cienciano) - 11 goles (10 Apertura / 1 Clausura)

Hernán Barcos (Sporting Cristal) - 10 goles (9 Apertura / 1 Clausura)

Alex Valera (Universitario) - 10 goles (8 Apertura / 2 Clausura)

Jhonny Vidales (FBC Melgar) - 9 goles (7 Apertura / 2 Clausura)

Franco Torres (Los Chankas) - 8 goles (6 Apertura / 2 Clausura)

Bernardo Cuesta (FBC Melgar) - 8 goles (8 Apertura)

Matías Sen (Comerciantes Unidos) - 8 goles (5 Apertura / 3 Clausura)

Eryc Castillo es el máximo goleador del la Liga 1 2026. Foto: Alianza Lima

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 6 de agosto

Alianza Atlético vs Cienciano | 3.00 p. m.

Viernes 7 de agosto

Sport Huancayo vs Los Chankas | 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs Cusco FC | 3.15 p. m.

Universitario vs Sporting Cristal | 8.30 p. m.

Sábado 8 de agosto

UTC vs ADT Tarma | 1.00 p. m.

Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.30 p. m.

Sport Boys vs Alianza Lima | 8.00 p. m.

Domingo 9 de agosto