Millonarios rompe su silencio ante posible salida de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal: "Valoran"

Sporting Cristal ha estado en la mira por los constantes fichajes que vienen circulando a su alrededor a poco de culminar el libro de pases. Uno de los más comentados fue el de Rodrigo Ureña ante la salida de Gustavo Cazonatti, por lo que toda esta expectativa forzó a que Millonarios de Colombia, club dueño del pase del volante chileno, se pronuncie ante el impacto de los aficionados.

Millonarios se pronuncia tras posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal

Durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta reveló que ha tenido comunicación directa con directivos de Millonarios. Muy aparte de ver cómo se encuentra el jugador, los altos mandos confesaron que no han recibido una propuesta formal de Sporting Cristal para fichar al volante de 33 años.

El mediocampista es uno de los más reconocidos en el fútbol peruano por su etapa en Universitario, pero ahora decidió cambiar de aires y hacer buenos roles con Millonarios. De hecho, es amado por los seguidores y ha expresado que quiere seguir en Colombia por buen tiempo.

"Hablé con gente de Millonarios de Colombia… con directivos. Descartan que haya llegado alguna oferta de Sporting Cristal por Rodrigo Ureña. No ha pasado. No hay una propuesta formal. Solo fueron sondeos y quedó ahí. Lo valoran como buen jugador. Otro punto que es importante es que Ureña no tiene intenciones de venir al fútbol peruano, que no sea Universitario. En este momento está cómodo en Millonarios. Lo aman", manifestó el periodista.

Rodrigo Ureña sonó para ser refuerzo de Sporting Cristal.

De esta manera, queda descartada la incorporación de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal para este Torneo Clausura 2026, por lo que la dirección deportiva sigue apuntando a otros nombres para concretar la llegada de un contención ante la salida de Gustavo Cazonatti.