Julio César Irungaray, un hombre mexicano de 56 años, siempre respondía a las necesidades de su comunidad y participaba activamente en mítines y manifestaciones en contra de las injusticias en EE. UU. No obstante, este 25 de junio, por la noche, sus amigos y familiares se congregaron en Sherwood Park, Poplar Grove, no para protestar por una causa ajena, sino para manifestarse en apoyo a él tras su detención.

La última vez que sus hijos Julio Irungaray Jr. y Chantal Irungaray lo vieron fue el martes por la mañana, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron frente a su hogar en Salt Lake City. “Nuestra familia está siendo atacada”, señaló Julio Irungaray Jr. ¿Qué ha expuesto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al respecto? ¿Cuál es su situación?

Atención, inmigrantes: localizador de ICE confirma arresto de activista de Utah y padre de familia

The Salt Lake Tribune y otros portales internacionales señalaron que el arresto de Julio Irungaray Sr. por parte del ICE ha generado una fuerte reacción en su familia y la comunidad. Chantal Irungaray, su hija, relató a la prensa que el martes por la mañana, al regresar de su turno de noche, encontró a su padre cuando agentes de inmigración se lo llevaban. Según Chantal, él tenía planes de asistir a sus prácticas clínicas de enfermería en la Universidad de Utah ese mismo día.

Localizador de ICE confirma arresto de activista de Utah y padre de familia. | Foto Rick Egan | The Salt Lake Tribune.

Frente a ello, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Irungaray se encuentra actualmente en un centro de detención en Evanston, Wyoming. Este arresto se suma a los más de 4.900 casos registrados en Utah desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según el Proyecto de Datos de Deportación. Julio Irungaray Jr. enfatizó que su familia no es la única afectada y señaló que muchas otras también enfrentan situaciones similares.

El DHS informó que Julio Irungaray Sr. ingresó a Estados Unidos de manera ilegal en 1991 y que, luego de recibir una orden de salida voluntaria en 2014, esta se convirtió en una orden de expulsión definitiva tras negarse a abandonar el país. Asimismo, el DHS destacó que su historial incluye condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque su hijo defendió que su padre ha estado sobrio durante los últimos 16 años.

La familia ha intentado apelar la orden de expulsión y busca una solución a su difícil situación.

¿Qué más se sabe del activista?

Julio Irungaray, originario de México, ha residido en Utah durante los últimos 35 años, según lo indicado por su familia. Para sustentar a sus hijos, desempeña dos trabajos: uno en un cine y otro en un restaurante mexicano. Sin embargo, lo que más preocupa a su familia es su salud, pues sufre de diabetes y otros problemas médicos.

Su hijo, Julio Irungaray Jr., contó que, al comunicarse con su padre, este les mencionó que el ICE tenía en su poder sus medicamentos, pero no se los habían proporcionado. No se conocen más detalles sobre este caso ni nuevas actualizaciones.