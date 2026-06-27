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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump impacta al revelar quién será el próximo director de ICE
Donald Trump confirmó su intención de designar a Lance Schroyer como el nuevo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Quién es?
Donald Trump anunció hace unas horas su decisión de nombrar a Lance Schroyer como el nuevo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Schroyer, quien ha trabajado en diversas áreas relacionadas con la seguridad y la inmigración, se perfila como una figura clave en la aplicación de las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
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Su experiencia en el sector podría influir en la dirección que tomará la agencia en los próximos años, especialmente en un contexto en el que la inmigración sigue siendo un tema cuestionado en la agenda política estadounidense. ¿Qué más se sabe sobre él? Aquí más información.
Atención, inmigrantes en EE. UU.: Trump impacta al revelar quién será el próximo director de ICE
Donald Trump expresó, a través de una publicación en Truth Social, su total respaldo a Lance Schroyer, quien cuenta con más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden en Oklahoma, un estado en el que el presidente ganó en los 77 condados en las elecciones del 2016, 2020 y 2024.
EE. UU.: Trump impacta al revelar quién será el próximo director de ICE. | Fotografía: Patrulla de Carreteras de Oklahoma/Reuters.
Según su publicación, además de lo expuesto en The Guardian y otros medios, Schroyer, expolicía estatal y exinfante de marina, ha sido descrito por Trump como un “PATRIOTA” con un historial comprobado en la lucha contra el crimen y la deportación de inmigrantes ilegales.
Al respecto, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también se pronunció en un comunicado sobre la importancia de Schroyer y destacó su papel crucial en la implementación del mandato presidencial de identificar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.
Mullin subrayó que Schroyer proviene del ámbito operativo, donde lideró operaciones significativas y colaboró con agencias estatales y federales bajo el programa 287-G, que permite a las fuerzas locales ejercer autoridad en materia de inmigración.
Schroyer recibe respaldo de Trump y Mullin
En este contexto, Trump y Mullin instaron al Senado a confirmar rápidamente a Schroyer y recordaron que han transcurrido 11 años desde la última confirmación de un director del ICE.
Desde principios del 2017, la agencia no ha tenido un director confirmado, y Trump ha priorizado la represión de la inmigración desde su llegada al cargo. No obstante, organizaciones de derechos humanos advierten que las políticas del gobierno pueden infringir libertades civiles y generar un ambiente de inseguridad, en especial para las minorías étnicas.
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