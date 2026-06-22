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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump elevaría a 570 dólares más la tarifa de solicitud de CIUDADANÍA
El último proyecto impulsado por Donald Trump propone un incremento de US$570 en la tarifa de solicitud de ciudadanía. ¿A quiénes afecta la medida?
Aviso importante: la actual administración de Trump presentó un proyecto que incrementaría en US$570 las tarifas de solicitud para los inmigrantes legales que desean obtener la ciudadanía estadounidense. Cabe precisar que este plan también contempla la eliminación de las exenciones y reducciones de tarifas destinadas a los solicitantes con bajos ingresos, lo que podría dificultar el acceso a la ciudadanía para este grupo. Aquí te contamos más detalles.
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Plan de Trump elevaría a 570 dólares más la tarifa de solicitud de CIUDADANÍA en EE. UU.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) presentó una propuesta de reglamento que contempla un aumento considerable en las tarifas para las solicitudes de ciudadanía. Según el plan, la tarifa para las solicitudes en papel pasaría de US$760 a US$1.330, mientras que para las solicitudes en línea se incrementaría de US$710 a US$1.280. Asimismo, la solicitud de reconsideración de una denegación de ciudadanía vería un aumento de US$645.
Plan de Trump elevaría a 570 dólares más la tarifa de solicitud de ciudadanía en EE. UU.
CBS News y otros portales señalaron que este nuevo reglamento también propone la eliminación de las exenciones de tarifas para los casos de ciudadanía y la opción de reducción de tarifas para inmigrantes con ingresos familiares que no superen el 400% del umbral de pobreza federal. No obstante, se mantendrán las exenciones para los miembros de las fuerzas armadas que soliciten la ciudadanía.
Cabe precisar que estos cambios no se implementarán de inmediato, ya que deben pasar por un proceso de revisión adicional. Durante un periodo de 60 días, el público tendrá la oportunidad de presentar comentarios sobre la propuesta. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el USCIS, argumenta que el aumento de tarifas es necesario para cubrir los costos de tramitación de las solicitudes, especialmente tras los esfuerzos de la administración Trump por intensificar el escrutinio de los solicitantes.
¿Qué más se sabe sobre este aumento?
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que las tarifas para solicitar la ciudadanía se mantuvieron bajas en administraciones pasadas con el objetivo de “promover la ciudadanía y la integración”. No obstante, los funcionarios han señalado que la administración Trump está implementando un enfoque distinto.
En su propuesta de reglamento, el DHS afirmó que, aunque históricamente se han limitado las tarifas para las solicitudes de ciudadanía, ya no consideran que estas deban ser más accesibles en detrimento de otros beneficios migratorios. Esta nueva estrategia marca un cambio significativo en la política de naturalización.
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