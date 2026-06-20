En Nueva York, los habitantes podrán recibir apoyo económico durante todo este 2026 gracias a un nuevo programa estatal promovido por la gobernadora Kathy Hochul. Este plan contempla la entrega de cheques que oscilarán entre 100 y 200 dólares, con el fin de asistir a los hogares ante el incremento en las facturas de electricidad y gas. La iniciativa contará con una inversión estatal de 1.000 millones de dólares y beneficiará a aproximadamente ocho millones de familias en el estado de EE. UU. Aquí más detalles.

Gobernadora de Nueva York confirma alivio financiero y reembolsos con único requisito

El Cronista compartió más información sobre el programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER), el cual determina la elegibilidad de los contribuyentes a partir de la declaración de impuestos estatal del año 2024 en el país americano. Para acceder a este beneficio, es muy importante cumplir con ciertos requisitos.

Cabe resaltar que los montos de los reembolsos se establecen en función de los ingresos y el tipo de declaración presentada. Las parejas que hayan declarado conjuntamente y cuyos ingresos sean inferiores a 150.000 dólares recibirán cheques de 200 dólares.

Gobernadora de Nueva York confirma alivio financiero y reembolsos con único requisito.

En tanto, aquellas personas que reporten ingresos entre 150.000 y 300.000 dólares obtendrán cheques de 150 dólares. Por su parte, los contribuyentes individuales con ingresos menores a 150.000 dólares recibirán un cheque de 100 dólares.

Todo sobre la modalidad de pago y desde cuándo

Según informes del medio en mención y de las autoridades, los cheques se enviarán por correo entre septiembre y diciembre de 2026. El Departamento de Tributación y Finanzas utilizará la información existente en las declaraciones para determinar automáticamente quiénes son elegibles y evitará así la necesidad de un proceso de inscripción.

Las autoridades locales han recomendado confirmar que la dirección postal esté actualizada en los registros fiscales estatales, dado que los pagos se recibirán en forma de cheque físico.