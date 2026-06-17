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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: el BANCO MÁS POPULAR anunció CIERRE masivo de sus sucursales por esta razón, afectando a miles
Esta entidad financiera ha progresado en su estrategia digital y ha optado por dejar de lado la atención presencial en algunas zonas de EE. UU. ¿Qué debes saber?
Aviso importante: Bank of America ha decidido empezar con el procedimiento para clausurar varias de sus sucursales en territorio estadounidense. Esta decisión se da como parte de una estrategia más amplia que busca optimizar sus operaciones y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado financiero en EE. UU. La entidad bancaria ha señalado que la digitalización y el cambio en los hábitos de los clientes son factores clave que han influido en esta medida. A continuación, más detalles.
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El banco más popular de EE. UU. anunció cierre masivo de sus sucursales por esta razón, afectando a miles
El Cronista y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre la última medida adoptada por el banco más usado de EE. UU.: Bank of America confirmó el cierre de varias sucursales por una razón.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) señaló que el cierre de algunos locales bancarios afectará a oficinas en estados como California, Florida, Texas, Tennessee, New Hampshire y Nueva York. Esta medida responde a la creciente migración hacia plataformas digitales en el sistema financiero del país.
El banco más popular de EE. UU. anunció cierre masivo de sus sucursales por esta razón, afectando a miles.
Con millones de clientes que utilizan la banca en línea y aplicaciones móviles para realizar pagos y transacciones, Bank of America busca mejorar la eficiencia operativa y reducir costos, con lo que se adapta a los nuevos hábitos de consumo. No obstante, este cambio ha generado inquietud entre adultos mayores y personas con acceso limitado a la tecnología, quienes todavía dependen de la atención presencial para manejar sus finanzas.
¿Cuáles son las sucursales que cuentan con fecha de cierre?
Varias sucursales han anunciado su fecha de cierre, con impacto en diferentes estados del país:
- En California, están ubicadas en Mission Viejo, en 26002 Marguerite Parkway, Suite A, y en Arcadia, en 180 N Santa Anita Avenue.
- En Florida, las sucursales que cerrarán están en Lantana, en 1479 South Dixie Hwy; en Hollywood, en 3801 Hollywood Blvd; y en Boca Raton, en 23123 State Road 7.
- Texas también se ve impactado por el cierre de la sucursal ubicada en 701 Town & Country Blvd, Houston.
- En Tennessee, cerrará la oficina situada en 200 W Martin Luther King Blvd, Suite 100, Chattanooga.
- En New Hampshire, la sucursal de 620 Elm Street, Manchester, también cesará operaciones.
- En Nueva York, cerrará la ubicación de 115 West 42nd Street, New York.
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