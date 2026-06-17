Aviso importante: Bank of America ha decidido empezar con el procedimiento para clausurar varias de sus sucursales en territorio estadounidense. Esta decisión se da como parte de una estrategia más amplia que busca optimizar sus operaciones y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado financiero en EE. UU. La entidad bancaria ha señalado que la digitalización y el cambio en los hábitos de los clientes son factores clave que han influido en esta medida. A continuación, más detalles.

El banco más popular de EE. UU. anunció cierre masivo de sus sucursales por esta razón, afectando a miles

El Cronista y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre la última medida adoptada por el banco más usado de EE. UU.: Bank of America confirmó el cierre de varias sucursales por una razón.

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) señaló que el cierre de algunos locales bancarios afectará a oficinas en estados como California, Florida, Texas, Tennessee, New Hampshire y Nueva York. Esta medida responde a la creciente migración hacia plataformas digitales en el sistema financiero del país.

El banco más popular de EE. UU. anunció cierre masivo de sus sucursales por esta razón, afectando a miles.

Con millones de clientes que utilizan la banca en línea y aplicaciones móviles para realizar pagos y transacciones, Bank of America busca mejorar la eficiencia operativa y reducir costos, con lo que se adapta a los nuevos hábitos de consumo. No obstante, este cambio ha generado inquietud entre adultos mayores y personas con acceso limitado a la tecnología, quienes todavía dependen de la atención presencial para manejar sus finanzas.

¿Cuáles son las sucursales que cuentan con fecha de cierre?

Varias sucursales han anunciado su fecha de cierre, con impacto en diferentes estados del país: