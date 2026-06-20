ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: el INDIGNANTE OPERATIVO del ICE que terminó con un NIÑO ABANDONADO dentro de un auto tras el arresto de su padre

Un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos generó conmoción entre comunidades de inmigrantes, luego de que un niño de cinco años quedara solo dentro de un vehículo tras la detención de su padre en plena autopista en Alabama. El caso, difundido por N+ Univision, expone el impacto humano de los arrestos del ICE y abrió cuestionamientos sobre los protocolos aplicados durante las intervenciones migratorias.

Arrestos de ICE en Estados Unidos: niño de 5 años queda solo tras detención de su padre inmigrante

De acuerdo con el relato difundido por N+ Univision, todo ocurrió en cuestión de segundos cuando agentes de ICE detuvieron el vehículo en el que viajaban Alejandro Alvarado Ramírez y su hijo Erikson Alejandro, nacido en Estados Unidos. El padre fue esposado y trasladado a un centro de detención, mientras el menor quedó dentro del automóvil, sin posibilidad de acompañarlo.

El niño recordó el momento en que los agentes intervinieron: "Yo me desperté y la policía dijo a mi pa que saliera del carro y después lo arrestaron", relató. También señaló su intento por ayudar: "Yo no me podía salir del carro porque la policía no quería", según recoge N+ Univision. El episodio dejó al menor en estado de angustia y sin saber a quién acudir tras la detención de su padre inmigrante.

Inmigrantes en EE. UU. denuncian protocolo de ICE tras dejar a un menor solo dentro de un auto

El caso reavivó el debate sobre los procedimientos aplicados en los arrestos de ICE, especialmente cuando hay menores involucrados. Según el testimonio de la familia, un agente regresó al vehículo, entregó el celular del padre al menor y le indicó que llamara a su madre mientras el detenido era trasladado a un estacionamiento cercano a una iglesia.

La madre del niño, María, expresó su impacto emocional al recibir la llamada: "Se me rompió el corazón", declaró a N+ Univision al recordar el momento en que escuchó la voz de su hijo. Posteriormente, la familia logró ubicar al menor con la ayuda de la niñera y sus hijos, quienes acudieron al lugar para rescatarlo.

La madre cuestionó duramente el proceder de las autoridades: "Lo dejaron encerrado ahí en el carro y este niño, si se hubiera agarrado el timón, se va a golpear o se va a atropellar un carro o un poste", advirtió en declaraciones recogidas por N+ Univision. El episodio se suma a las preocupaciones crecientes entre inmigrantes en Estados Unidos, que denuncian el impacto de este tipo de operativos del ICE en la integridad de las familias y los menores de edad.