Universitario vs Cusco FC EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, pronóstico, alineaciones y dónde ver

Universitario recibirá a Cusco FC en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, con la misión de sumar su segunda victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga 1. El equipo dirigido por Héctor Cúper buscará hacer valer la localía frente a un rival que también comenzó el campeonato con el pie derecho.

Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026

El conjunto crema llega motivado tras imponerse 2-1 a ADT en Tarma, resultado que significó su primer triunfo en la altura durante la presente temporada. En la otra vereda, Cusco FC afrontará este compromiso con la confianza que le dio la goleada por 4-1 sobre Alianza Atlético en su estreno en el Clausura.

Cusco visitará a Universitario en el Monumental.

El encuentro también tendrá un ingrediente especial por el regreso al Monumental de dos exintegrantes de Universitario: el entrenador Javier Rabanal y el volante Miguel Silveira, quienes volverán a pisar el recinto de Ate tras su salida del club y ahora intentarán sorprender a su antiguo equipo.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. En aquella ocasión igualaron 1-1 en Cusco: Álex Valera adelantó a Universitario, mientras que Facundo Callejo selló el empate en los minutos finales desde el punto de penal.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

Estos son los horarios confirmados para seguir el encuentro en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 9.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC EN VIVO?

El compromiso entre Universitario y Cusco FC será transmitido por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1. Asimismo, el encuentro podrá verse vía streaming mediante L1 Play para los usuarios suscritos al servicio.

Universitario y Cusco FC: historial

Cusco FC 1-1 Universitario | 7 de febrero de 2026 (Liga 1)

Universitario 3-2 Cusco FC | 27 de septiembre de 2025 (Liga 1)

Cusco FC 2-0 Universitario | 3 de mayo de 2025 (Liga 1)

Cusco FC 1-1 Universitario | 20 de agosto de 2024 (Liga 1)

Universitario 1-0 Cusco FC | 12 de marzo de 2024 (Liga 1)

Universitario vs Cusco FC pronóstico: apuestas y cuotas

Universitario empate Cusco FC Betsson 1.46 4.00 7.10 Betano.pe 1.45 4.70 8.25 bet365 1.38 4.33 9.00 1xBet 1.42 4.40 6.79 DoradoBet 1.50 4.33 6.50 Caliente.pe 1.37 4.35 8.90

Universitario vs Cusco FC: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero, Andy Polo, Matías Di Benedetto, Caín Fara, César Inga, Juan Manuel Requena, Héctor Fértoli, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray, Gianluca Lapadula y Álex Valera.

Cusco FC: Andy Vidal; Rubén Ramírez, Jonathan Bilbao, Alán Pérez, José Zevallos; Nicolás Silva, Iván Colman, André Vásquez, Oswaldo Valenzuela; Lucas Collito y Facundo Callejo.