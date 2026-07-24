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Sporting Cristal vs. Melgar por el Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Sporting Cristal vs. Melgar chocan este sábado por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Sporting Cristal y Melgar juegan este sábado por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.
Sporting Cristal y Melgar juegan este sábado por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. | Foto: Composición de Libero
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Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan este sábado 25 de julio, desde el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, en un partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Universitario se enfrenta a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC y dónde ver partido por Torneo Clausura de la Liga 1?

Sporting Cristal vs. Melgar: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el duelo de Sporting Cristal vs. Melgar, por la fecha dos del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 7.00 p. m.
  • Perú: 8.00 p. m.
  • Colombia: 8.00 p. m.
  • Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.
  • Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.
  • Argentina: 10.00 p. m.
  • Brasil: 10.00 p. m.
  • Paraguay: 10.00 p. m.
  • Uruguay: 10.00 p. m.
Entradas para el Sporting Cristal vs. Melgar.

Entradas para el Sporting Cristal vs. Melgar.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Melgar?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Sporting Cristal y Melgar, por la fecha dos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Sporting Cristal vs. Melgar por el Torneo Clausura 2026

Será la segunda vez en este 2026 que Sporting Cristal y Melgar se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, ambos equipos tienen 3 puntos por haber ganado en su debut; sin embargo, el Dominó está en el segundo puesto por diferencia de goles.

Los Celestes, luego de igualar ante Bragantino por la Copa Sudamericana, afrontan este cotejo pensando en la tabla acumulada, ya que no están lejos de la zona del descenso y querrán dar el golpe en una plaza difícil de ganar. Por su parte, el conjunto arequipeño viene motivado por ganarle el Clásico del Sur a Cienciano y tiene la intención de tumbar a otro rival directo.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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