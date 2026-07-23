Sporting Cristal quiere remecer el mercado y analiza el fichaje de dos volantes: "Uruguayos"

Sporting Cristal está enfocado en poder seguir reforzando su plantel para el segundo tramo de la temporada, donde la obligación está en destacar en el Torneo Clausura 2026 y tener opción de cara al título. En medio de ello, se conoció que la dirección deportiva se ha interesado en dos jugadores uruguayos para su último fichaje.

Sporting Cristal analiza el fichaje de dos volantes uruguayos

La escuadra bajopontina es consciente de que tiene que tener un plantel de primer nivel para revertir el mal rendimiento que tuvo en el Apertura, además del bajo rendimiento que tuvieron muchos jugadores que ahora ya no están en el equipo. Por ello, el periodista Julio Peña reveló que están tras los pasos de Lucas Rodríguez y Pablo Siles, jugadores uruguayos.

Ambos futbolistas se desempeñan como volantes, siendo considerados como jugadores de gran experiencia y de gran regularidad en sus respectivos clubes. Esto, explica el motivo por el que Sporting Cristal se haya interesado en sus servicios.

Lucas Rodríguez y Pablo Siles son pretendidos por Sporting Cristal

"Me llamó un amigo periodista uruguayo y me dio dos nombres de volantes que han sondeado en Cristal. Me habló de Lucas Rodríguez, el que está en Nacional de Uruguay, y de Pablo Siles, del City Torque; ambos uruguayos", fue la información que compartió el citado comunicador en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Asimismo, el periodista deportivo indicó que ambos jugadores ya están siendo sondeados por el club y forman parte de la lista de jugadores que Cristal tiene en carpeta para fichajes.

"Me preguntaron 'qué tal era Cristal, cómo estaba el club' y me contaron que les habían dicho que estos dos jugadores fueron sondeados por Cristal para venir ahora. Yo comentaba días atrás que la directiva manejaba hasta tres nombres de extranjeros, y hoy aparecieron estos dos tras la consulta que me hicieron", complementó.

Sporting Cristal y los jugadores extranjeros en su plantel

Actualmente, los rimenses tienen a seis foráneos en su plantel, por lo que solo podrá fichar a uno de esos volantes uruguayos. Estos son los jugadores que ocupan plaza de extranjero en Sporting Cristal.