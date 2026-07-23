DT de Bragantino elogió a futbolista de Sporting Cristal tras empate en Sudamericana: "Un peligro"

Sporting Cristal tuvo un gran rendimiento en el campo ante Bragantino pero no pudo imponer condiciones en el marcador por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Luego del encuentro, el técnico de la escuadra brasileña sorprendió al destacar por todo lo alto a un jugador de los rimenses.

DT de Bragantino elogió a futbolista de Sporting Cristal

Una vez se dio el pitazo final en el Estadio Nacional, el DT Vagner Mancini conversó con los medios en conferencia de prensa, donde fue consultado por su análisis tras enfrentar a Sporting Cristal, sobre todo considerando que pasaron muchos apuros a lo largo del encuentro.

Precisamente, el estratega destacó la jerarquía de los cerveceros y no ocultó su admiración por el rendimiento que mostró Hernán Barcos en el ataque. Según indicó, el delantero argentino siempre se convirtió en una amenaza para la defensa de Bragantino.

Video: RB Bragantino

"Tenemos un rival que viene de la Copa Libertadores, que tiene buenos jugadores, es un equipo técnico que juega al ras del suelo, que intenta jugar, que tiene disparos desde fuera del área y tienen a (Hernán) Barcos en la delantera, que siempre es un peligro. No veo otra forma de decidir este partido el próximo miércoles que no sea con mucho sacrificio, un juego estudiado, una buena estrategia para que podamos vencer al Sporting Cristal en casa", señaló el estratega.

Por otro lado, Mancini también indicó que su equipo deberá trabajar y empezar a planificar el enfrentamiento de vuelta por los playoffs, donde será vital su estrategia para imponerse ante Cristal.

Hernán Barcos envió aviso a Bragantino para la vuelta de Copa Sudamericana

Por su parte, Hernán Barcos lamentó que el partido acabase en empate, pero indicó que tienen las características necesarias para poder dar el golpe en Brasil y avanzar a octavos de final.

"Considero que lo podríamos haber ganado, pero hay que seguir. Nos quedan 90 minutos todavía en Brasil, que no van a ser fáciles, pero vamos con herramientas", señaló el atacante.