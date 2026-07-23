Roberto Mosquera lamentó lesión de destacado jugador tras partido ante Bragantino: "Delicado"

Sporting Cristal no pudo vencer a Bragantino en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en condición de local y deberá buscar su clasificación en tierras brasileñas. No obstante, tras el duelo en el Estadio Nacional, Roberto Mosquera preocupó a los hinchas tras lamentar la lesión de un futbolista y reveló que no estará en la vuelta.

Roberto Mosquera lamentó lesión de jugador tras partido ante Bragantino

La escuadra bajopontina es consciente de que dejó escapar una gran oportunidad para encaminar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Por ello, ahora espera contar con cada una de sus figuras para el partido de vuelta en Brasil. Sin embargo, el DT Roberto Mosquera reveló que no contarán con uno de sus jugadores más destacados: Juan Manuel Cuesta.

Luego del empate ante Bragantino, el técnico de Sporting Cristal fue consultado por la lesión que padeció el colombiano previo a este encuentro y reveló que ha sido compleja, por lo que está confirmada su ausencia para la revancha.

Juan Cuesta tardará dos semanas para reaparecer con Sporting Cristal

"(Juan) Cuesta ha tenido un problema delicado en el empeine, lo plancharon y ha tenido un coágulo. Creo que en dos semanas puede estar", fueron las palabras del estratega.

De esta forma, Juan Cuesta no tendrá participación en la Copa Sudamericana y, en caso los cerveceros no logren su pase, no sumará minutos en la competición internacional, limitándose a jugar solo la Liga 1.

¿Cuándo volverá Juan Manuel Cuesta con Sporting Cristal?

De acuerdo a lo indicado por Mosquera, todo parece indicar que Juan Manuel Cuesta reaparecerá con Sporting Cristal en dos semanas, es decir para el 5 de agosto. De cumplirse este tiempo de recuperación, podría ser considerado para el clásico ante Universitario por la fecha 4 del Torneo Clausura.