Dejó Sporting Cristal y ahora es presentado en club que peleará octavos de Libertadores: "Hasta 2028"

Sporting Cristal ha dado de qué hablar en el mercado de pases del fútbol peruano con fichajes y salidas a mediados del 2026. Justamente, uno de sus elementos claves decidió salir de la institución celeste y ahora es presentado por todo lo alto en un equipo de alto nivel que quiere pelear la Copa Libertadores desde la instancia de octavos de final.

Futbolista dejó Sporting Cristal y ahora competirá en la Copa Libertadores

Se trata de Gustavo Cazonatti, volante brasileño de 30 años que sorpresivamente dejó Sporting Cristal para lamento de los aficionados. Informaciones revelaron que su salida se debió a un tema personal, por lo que ahora regresa a su tierra natal para defender los colores de Mirassol de Brasil.

Si bien Sporting Cristal anunció que el jugador se iba a ir a Mirassol por las próximas temporadas, ahora el conjunto brasileño hizo oficial su llegada con un firme mensaje de compromiso para pelear el Brasileirao y los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Recordemos que este elenco se medirá ante Liga de Quito en el magno certamen de la Conmebol.

Mirassol de Brasil informó: "¡GUSTAVO CAZONATTI ES UN LEÓN! El mediocampista de 30 años llega de forma permanente con un contrato hasta finales de 2028. Cazonatti estuvo en Sporting Cristal, Perú, donde disputó la CONMEBOL Libertadores de este año. El mediocampista también jugó en Criciúma y Chapecoense. ¡Vamos juntos!¡Llevando la camiseta del León!"

Gustavo Cazonatti fue presentado en Mirassol de Brasil.

De esta manera, el mediocampista pone fin a su etapa en el fútbol peruano y sus grandes rendimientos permitieron que la dirección deportiva de Mirassol apueste por Gustavo Cazonatti a estas alturas de la temporada. El jugador fue uno de los mejores fichajes que tuvo el elenco celeste, pero las lesiones lo complicaron en cierta parte del campeonato.

Números de Gustavo Cazonatti con Sporting Cristal

A lo largo de su estadía con Sporting Cristal, Gustavo Cazonatti registra un total de 65 partidos con camiseta celeste entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa de la Liga 2026. Registra siete anotaciones y siete asistencias en 4625 minutos.