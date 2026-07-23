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Michael Hoyos rompió su silencio tras empate de Sporting Cristal: "Toca corregir..."

El delantero dio su análisis sobre el empate conseguido por Sporting Cristal ante Bragantino en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Antonio Vidal
Michael Hoyos rompió su silencio tras empate de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Toque al Balón
Michael Hoyos rompió su silencio tras empate de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Toque al Balón
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El empate de Sporting Cristal ante Bragantino por la Copa Sudamericana sigue dando de qué hablar, dado que muchos de los protagonistas del cuadro celeste consideran que pudieron conseguir un triunfo que les facilitara su visita a Brasil para el partido de vuelta, y así lo dejó saber Michael Hoyos, el flamante refuerzo rimense, quien en conversación con los medios consideró que el empate en el Estadio Nacional fue injusto.

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Hoyos fue claro al señalar que debieron llevarse la victoria, pero, a pesar de contar con varias ocasiones de gol, el ex Newell's expresó su preocupación por la falta de definición y manifestó que ese aspecto debe corregirse de cara a los próximos compromisos.

En un primer momento, el delantero se refirió a si el empate terminó siendo un resultado injusto por lo mostrado en el Estadio Nacional y sostuvo que, por el desarrollo del encuentro, Sporting Cristal mereció quedarse con la victoria.

Michael Hoyos sobre el empate de Sporting Cristal vs Bragantino. Foto: Toque al Balón

Michael Hoyos sobre el empate de Sporting Cristal vs Bragantino. Foto: Toque al Balón

"¿Injusto el empate? Sí, claro, lo dije recién. Creo que nos faltó hacer el gol, no entró, pero el equipo hizo un gran partido. Ahora toca descansar, pensar en el Torneo Clausura y después enfocarnos en lo que va a ser el partido de vuelta", expresó Hoyos.

Asimismo, el delantero resaltó el funcionamiento que viene mostrando el equipo de Roberto Mosquera, aunque remarcó que deben afinar la puntería y ser más efectivos de cara al arco en los próximos compromisos.

"Rescato el buen juego que hizo el equipo, tal cual lo mostró el otro día en el Clausura, donde ganamos. Toca corregir la eficacia, que también fue en lo que fallamos el partido anterior, pero el equipo está haciendo bien las cosas y vamos por buen camino", complementó.

Michael Hoyos sobre el Torneo Clausura

Por último, el atacante rimense dejó en claro que el principal objetivo del plantel está enfocado en el torneo local antes de afrontar el viaje a Brasil para el decisivo duelo por la Copa Sudamericana.

"Primero pensamos en el Torneo Clausura, que nos toca un partido importante con Melgar, y después ya nos tocará pensar en la vuelta en Brasil. Va a ser difícil, pero nosotros queremos clasificar".

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Antes de enfocarse en el decisivo duelo ante Bragantino por la Copa Sudamericana, Sporting Cristal deberá visitar a Melgar este sábado 25 de julio desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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