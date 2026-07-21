Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por Copa Sudamericana: en qué canal ver, hora y pronóstico

Todo listo para el Sporting Cristal vs Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Ambos cuadros se verán cara a cara en el Estadio Nacional de Lima este miércoles 22 de julio a partir de las 7.30 p. m. con la transmisión de ESPN y Disney+. Conoce todos los detalles de este vibrante encuentro internacional que tiene de protagonista al combinado rimense.

Sporting Cristal afronta un nuevo desafío internacional con la ilusión de dar el primer golpe en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto celeste llega a esta llave tras finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, lo que le permitió acceder al repechaje continental. Además, el cuadro rimense ha reforzado su plantel para esta etapa decisiva y buscará aprovechar la localía para tomar ventaja antes de la exigente revancha en territorio brasileño.

Al frente estará RB Bragantino, uno de los equipos más competitivos del fútbol brasileño, que clasificó a esta instancia luego de culminar como segundo de su grupo en la Copa Sudamericana. El elenco paulista destaca por su intensidad, velocidad en ataque y experiencia en torneos internacionales, cualidades que lo convierten en un rival de alto riesgo. Los brasileños intentarán conseguir un resultado favorable en Lima que les permita definir la serie con mayor tranquilidad en casa.

Se espera un compromiso de alta intensidad desde el pitazo inicial, con dos equipos conscientes de que los primeros 90 minutos pueden marcar el rumbo de la clasificación a los octavos de final. Sporting Cristal apostará por hacerse fuerte con el respaldo de su hinchada y tomar la iniciativa, mientras que Bragantino buscará imponer su jerarquía y aprovechar cualquier espacio para golpear de visitante. La expectativa es máxima en una llave que promete emociones y un duelo muy parejo entre peruanos y brasileños.

Sporting Cristal anuncia partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bragantino?

El partido entre Sporting Cristal vs Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Lima. Ambos elencos tienen el deseo de conseguir una victoria en los primeros 90 minutos, por lo que no se guardarán nada en el coloso José Díaz.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino?

Este duelo entre celestes y brasileños inicia a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. de Brasil). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Bragantino por la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en DGO y Disney+ a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Bragantino

Perú: ESPN y Disney+.

Argentina y Chile: ESPN 2 y Disney+.

Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney+.

Brasil: Paramount Plus.

México: Disney+.

Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Bragantino

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Martín Távara, Ian Wisdom, Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Caué; Eric Ramirez, Rodriguinho; José María Herrera, Fernando, Lucas Henrique Barbosa; Eduardo Sasha.

Sporting Cristal vs Bragantino: pronóstico, apuestas, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Bragantino se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en esta ida de playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho ello, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE BRAGANTINO Betsson 3.25 3.25 2.12 Betano 3.50 3.55 2.20 Bet365 3.25 3.50 2.15 1XBet 3.49 3.51 2.23 Doradobet 3.40 3.40 2.16

Árbitros del Sporting Cristal vs Bragantino

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)