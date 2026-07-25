Aviso importante: recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha ordenado la retirada de mezclas de ensalada envasadas debido a su relación con un brote de enfermedad gastrointestinal. Esta acción se convierte en la principal medida de seguridad alimentaria que perjudica a los productos de Walmart en esta semana. ¿Qué otros artículos o alimentos ya no figuran en el mercado?

Walmart: retiran estos 11 productos del mercado, ¿por qué se tomó esta drástica medida?

Walmart ha decidido retirar de sus estantes diversas ensaladas de lechuga iceberg envasadas bajo la marca Marketside, tras la vinculación del proveedor Taylor Farms con un brote de ciclosporiasis.

Walmart: retiran estos 11 productos del mercado, ¿por qué se tomó esta drástica medida?

Al respecto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comunicó el retiro, que abarca productos de lechuga rallada de Taylor Farms distribuidos en Walmart y otros minoristas en 27 estados, entre los que se encuentran Alabama, Florida, Illinois, Texas y Virginia, entre otros.

Walmart también se encarga de monitorear otros retiros de productos anunciados por diferentes fabricantes que se vendieron en sus tiendas y en línea. Recientemente, la cadena ha realizado otros retiros del mercado:

Entre los productos retirados se encuentran los nuggets de pollo búfalo y las salchichas picantes de Morningstar Farms, que podrían contener trozos de plástico.

Haleon ha emitido un retiro voluntario de las cápsulas blandas Gas-X Extra Strength, debido a una posible contaminación con un refrigerante diluido, que podría provocar malestar gastrointestinal.

En el ámbito de la seguridad infantil, Evenflo ha retirado más de 59.000 sillas de auto REO por problemas de seguridad en caso de colisión, afectando a modelos específicos fabricados entre marzo de 2025 y la actualidad.

Más de 5.900 taburetes de cocina de la marca SDADI fueron retirados por el riesgo de caídas.

Los taburetes plegables Boon PIVOT, vendidos en Walmart.com, también fueron objeto de un retiro por el peligro de volcarse.

Los andadores infantiles Wonderstone fueron retirados por no cumplir con las normas de seguridad, lo que podría resultar en lesiones graves.

La parrilla de gas Cuisinart Propel+ fue retirada debido a riesgos de laceraciones por la posible rotura de su ventana de vidrio.

Las pilas de botón de litio Junpower fueron retiradas por infracciones de seguridad.

Asimismo, más de 1,7 millones de cepillos para parrilla de Cuisinart fueron retirados por el riesgo de ingestión de cerdas metálicas.

Las aspiradoras inalámbricas Rowenta fueron retiradas del mercado debido a problemas de sobrecalentamiento de la batería, lo que podría provocar incendios.

¿Qué se ha aconsejado a los clientes que optaron por estos productos?

Bajo este contexto, se ha recomendado a todos los consumidores que posean estos artículos que los desechen o los devuelvan a la tienda para recibir un reembolso.

Además, pueden comunicarse de manera directa con la empresa estadounidense.