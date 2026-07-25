El Walmart de Valley View, en Estados Unidos, fue despejado tras la rápida intervención de los equipos de bomberos y servicios médicos de emergencia de Roanoke, quienes atendieron un incendio en la estructura. El incidente se produjo poco antes de las 3 de la madrugada del sábado 25 de julio de 2026, lo que llevó a la evacuación del establecimiento para garantizar la seguridad de los presentes.

Walmart de Valley View: esta es la situación del establecimiento tras reporte de incendio en madrugada

Un incendio en un área cercana a Walmart activó las alarmas de incendios en la tienda Target adyacente. Un bombero que se encontraba en el lugar informó a WDBJ7 que el siniestro comenzó cuando unas cajas de cartón se incendiaron en la parte trasera del establecimiento.

David Hoback, jefe de bomberos, confirmó que se encontraron plásticos y otros materiales reciclados en llamas en varios fardos. Según la información publicada en la página de Facebook de los bomberos y servicios de emergencia, las llamas fueron controladas a las 3.10 p. m., sin que se reportaran heridos ni daños en la tienda.

Hoback también señaló que los equipos de emergencia permanecieron en el lugar durante varias horas tras el incidente, y tanto el fuego como su causa continúan siendo objeto de investigación.

¿Por qué es tan popular Walmart en Estados Unidos?

Walmart ha alcanzado una notable popularidad gracias a su estrategia de precios bajos, su amplia gama de productos y su eficiente sistema logístico. La compañía se enfoca en maximizar sus ganancias a través de un alto volumen de ventas, en lugar de aumentar los precios de cada producto.

Esto permite a los consumidores acceder a una variedad de productos, que van desde alimentos y ropa hasta artículos de farmacia y electrónica, todo en un solo lugar. Además, Walmart ha optimizado su logística, lo que le permite gestionar el transporte y almacenamiento de mercancías de manera efectiva, reduciendo costos operativos.