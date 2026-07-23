MÁXIMA ATENCIÓN con estos muebles vendidos en Walmart: los retiran del mercado en todo el país por riesgo de ATRAPAMIENTO Y LESIONES

Miles de consumidores en Estados Unidos deben verificar si compraron una de estas cómodas en Walmart. Un nuevo retiro de productos del mercado afecta a más de 16.000 unidades comercializadas a través de Walmart EE. UU., luego de que las autoridades detectaran un riesgo de vuelco que podría causar atrapamiento, lesiones graves e incluso la muerte de menores.

Walmart retira del mercado más de 16.000 cómodas vendidas por riesgos de seguridad

De acuerdo con USA TODAY, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de 16.809 cómodas de tela EnHomee de nueve cajones, tras determinar que no cumplen con las normas federales de seguridad vigentes en Estados Unidos. La CPSC explicó: "Las cómodas retiradas del mercado son inestables si no están ancladas a la pared, lo que representa un riesgo de vuelco y atrapamiento que puede provocar lesiones graves o la muerte de niños".

Según USA TODAY, los muebles estuvieron disponibles en Walmart.com entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, con un precio aproximado de 80 dólares. Se ofrecían en los colores blanco, marrón, gris y negro, y contaban con una estructura metálica.

Retiran del mercado 16.809 cómodas EnHomee de 9 cajones por incumplir las normas de seguridad.

¿Qué cómodas de Walmart fueron retiradas del mercado en Estados Unidos?

La medida de retiro del mercado afecta exclusivamente a las cómodas EnHomee de nueve cajones compradas antes del 30 de marzo de 2026, bajo el número de retiro 26-633. Los productos incluidos en este retiro presentan dimensiones aproximadas de 5,3 pulgadas de ancho, 27,5 pulgadas de alto y 47,2 pulgadas de largo, y tienen un peso estimado de 41,3 libras.

De acuerdo con USA TODAY, hasta el momento no se han reportado incidentes ni personas lesionadas relacionados con estos muebles vendidos en Walmart EE. UU.

¿Qué hacer si compraste este mueble vendido en Walmart?

Las autoridades recomiendan suspender de inmediato el uso de la cómoda y mantenerla fuera del alcance de los niños, a menos que esté debidamente fijada a la pared.

Además, USA TODAY informó que la CPSC solicita a los consumidores comunicarse con el fabricante Raybee-Direct para gestionar un reembolso completo. Como parte del procedimiento, los clientes deberán enviar una fotografía que confirme que el producto fue desechado, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por la empresa.