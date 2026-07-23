ALERTA MÁXIMA tras TIROTEO en un Walmart de Las Vegas: identifican al agente de policía que mató a un hombre y arrestaron a dos mujeres

Un tiroteo en un Walmart de Las Vegas dejó un hombre muerto y otro herido luego de una pelea que terminó con disparos dentro del establecimiento. El incidente ocurrió el martes 21 de julio en una tienda ubicada en Boulder Highway, cerca de Nellis Boulevard y Harmon Avenue. La Policía de Las Vegas identificó al agente que disparó contra el sospechoso y confirmó el arresto de dos mujeres presuntamente relacionadas con el enfrentamiento.

Identifican al agente involucrado en el tiroteo dentro de un Walmart de Las Vegas

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) informó que el oficial involucrado en el tiroteo fue identificado como Cristóbal Magaña, de 29 años. El agente, quien forma parte de la institución desde 2024 y está asignado a la División de Seguridad Comunitaria del Comando del Área Sureste, fue puesto en licencia administrativa remunerada mientras continúa la investigación.

De acuerdo con la información difundida por KSNV Noticias y KLAS 8 News Now, el oficial llegó al Walmart luego de que la Policía recibiera una alerta por una pelea entre varias personas. Al ingresar al área, escuchó lo que parecía ser un disparo y observó a un hombre salir del local con un arma de fuego, por lo que realizó varios disparos.

El sospechoso fue atendido por personal médico, pero falleció en el lugar. Posteriormente, la Policía confirmó que el incidente no habría sido un ataque al azar, debido a que las personas involucradas se conocían previamente.

Arrestan a dos mujeres por su presunta relación con el tiroteo

Las autoridades arrestaron a Ameea Blue, de 30 años, y Raqiya Smith, de 25, por su presunta participación en la pelea que terminó con el tiroteo en el Walmart de Las Vegas. Ambas fueron acusadas de agresión con arma mortal, conspiración para cometer agresión y poner en riesgo la seguridad de una persona.

Según los registros judiciales, Smith quedó detenida sin derecho a fianza, mientras que Blue recibió una fianza de 25.000 dólares. Ambas mujeres deberán comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 28 de julio.

La investigación policial señala que el enfrentamiento comenzó fuera del establecimiento, cuando Kwame Swain, de 28 años, discutió con las mujeres. La pelea escaló hasta incluir golpes y objetos lanzados, antes de que uno de los involucrados ingresara al Walmart con un arma.

Ameea Blue y Raqiya Smith comparecieron por primera vez ante una jueza en Las Vegas.

Investigación continúa tras tiroteo que dejó un muerto en un Walmart de EE. UU.

El reporte policial indica que Travis Ward llegó al lugar luego de una llamada de Smith y presuntamente ingresó al Walmart con una pistola, donde disparó contra Swain, quien resultó herido en el abdomen y fue trasladado a un hospital en estado crítico. Posteriormente, el agente Cristóbal Magaña intervino tras escuchar el disparo y ver a Ward salir del establecimiento armado. El sospechoso recibió varios impactos de bala y murió en la escena.

Este caso representa el octavo tiroteo con participación de agentes del LVMPD durante 2026. Las autoridades anunciaron que brindarán más detalles conforme avance la investigación sobre el operativo ocurrido en este Walmart de EE. UU., ubicado en Las Vegas.