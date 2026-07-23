ÚLTIMAS NOTICIAS del Walmart de Boulder Highway: esto es lo que se sabe tras el TIROTEO MORTAL perpetrado por la policía

Un Walmart ubicado en Boulder Highway, cerca de Nellis Boulevard, en Las Vegas, volvió a recibir compradores este miércoles después de permanecer cerrado tras un tiroteo policial que dejó una persona muerta y otra gravemente herida. El incidente ocurrió el martes por la mañana dentro del establecimiento y continúa bajo investigación por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD).

Walmart de Boulder Highway reabre tras tiroteo mortal en Las Vegas

La tienda Walmart ubicada en Boulder Highway, Las Vegas, retomó sus operaciones luego de que las autoridades concluyeran las labores de investigación en la escena. La información inicial fue reportada por KSNV, medio que indicó que la policía confirmó que el establecimiento fue inspeccionado y autorizado para reanudar sus actividades con normalidad.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 6:03 de la mañana del martes 21 de julio, cuando agentes del LVMPD acudieron a la cuadra 5100 de Boulder Highway, cerca de Nellis Boulevard, tras recibir un reporte sobre una pelea en la que estaban involucradas varias personas.

De acuerdo con la información proporcionada por la policía, el primer oficial que llegó al lugar escuchó sonidos similares a disparos dentro de la tienda. Poco después, observó a un hombre salir del establecimiento con un arma de fuego y le disparó, causándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

El capitán Brandon Oris, del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, explicó que los investigadores aún trabajan para determinar qué relación existía entre el presunto atacante y la segunda persona involucrada en el incidente, así como establecer cuántos individuos participaron en la pelea inicial.

La segunda víctima, un hombre que fue localizado dentro del Walmart, fue trasladada a un hospital cercano y permanece en estado crítico, según informaron las autoridades.

Investigación del tiroteo en Walmart de EE. UU. continúa mientras la policía analiza el caso

El agente involucrado en el tiroteo fue identificado por el LVMPD como Cristobal Magana, de 29 años, quien forma parte del departamento desde 2024 y actualmente está asignado a la División de Seguridad Comunitaria del Comando del Área Sureste. Como ocurre en este tipo de procedimientos, Magana fue separado temporalmente de sus funciones y permanecerá en licencia administrativa con goce de sueldo mientras avanza la investigación interna sobre el tiroteo.

Se espera que las autoridades ofrezcan una conferencia de prensa en los próximos días para brindar más detalles sobre el operativo y los avances de la investigación. Por su parte, Walmart EE. UU. emitió un comunicado en el que aseguró que la seguridad de sus empleados y clientes es su principal prioridad. La compañía también agradeció la respuesta de los servicios de emergencia y afirmó que está colaborando con las autoridades durante el proceso de investigación.