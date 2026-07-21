ALERTA MÁXIMA en el estacionamiento de un Walmart en Lumberton: un hombre permanece ATRINCHERADO en su autocaravana y la policía aún desconoce el motivo

Un operativo policial mantiene bajo tensión a la comunidad de Lumberton, en Estados Unidos, luego de que un hombre permaneciera atrincherado dentro de una autocaravana estacionada en el parqueadero de un Walmart de la localidad. Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad mientras buscan resolver la situación. Hasta el momento, no han revelado las razones que llevaron al individuo a encerrarse en el vehículo.

Un hombre permanece atrincherado dentro de su autocaravana en un Walmart de Nueva Jersey

De acuerdo con información difundida por Noticias de CBS, el Departamento de Policía del municipio de Lumberton inició la intervención cerca de las 11:00 de la noche del lunes en el Walmart ubicado sobre la Ruta 38, entre Savory Way y Kingston Drive. Los agentes llegaron al lugar tras recibir el reporte de una persona atrincherada dentro de una autocaravana estacionada en el establecimiento. Las autoridades activaron protocolos preventivos para proteger a los clientes, trabajadores y demás personas que se encontraban en los alrededores del Walmart de Lumberton.

La policía confirmó que el caso es considerado un incidente aislado y señaló que, por el momento, no existe una amenaza conocida para la población. Sin embargo, recomendó a los ciudadanos evitar el área mientras continúan las labores de negociación y respuesta. "Los agentes se encuentran en el lugar y se han implementado medidas de precaución para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que se encuentran en la zona", informó Noticias de CBS al citar la actualización proporcionada por las autoridades.

Walmart en Lumberton permanece bajo vigilancia mientras continúan las negociaciones con la policía

El Departamento de Policía de Lumberton indicó que trabaja en conjunto con la Fiscalía del Condado de Burlington y la Policía Estatal de Nueva Jersey para controlar la situación y lograr una resolución segura. Hasta el momento, las autoridades no informaron las razones por las que el hombre decidió atrincherarse en la autocaravana ni confirmaron una posible relación con una investigación criminal previa.

En una actualización publicada alrededor de las 7:40 de la mañana del martes, la policía señaló que el operativo continuaba activo, aunque reiteró que no había una amenaza identificada para el público en general.

Para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, se pidió a los conductores evitar las inmediaciones del Walmart de Lumberton y utilizar rutas alternativas como Shreve Street/Railroad Avenue, Newbolds Corner Road y Eayrestown Road. El incidente continúa bajo seguimiento de las autoridades locales mientras los equipos especializados buscan una solución sin poner en riesgo a ninguna de las personas involucradas.