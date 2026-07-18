La Oficina del Sheriff del Condado de Rockbridge, junto con la Ciudad de Lexington, en Estados Unidos, ha hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar en la identificación de un individuo vinculado a una serie de robos ocurridos en diversas tiendas Walmart. Las autoridades buscan información que pueda conducir a la captura del sospechoso, quien es considerado clave en estas investigaciones.

Walmart: intensifican búsqueda de hombre vinculado a robos en tiendas y exigen respaldo

WDBJ7 y otros portales internacionales informaron que, recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Rockbridge y las autoridades de Lexington se encuentran investigando a un hombre por su posible implicación en varios robos en tiendas Walmart.

Walmart: intensifican búsqueda de hombre vinculado a robos en tiendas y exigen respaldo.

Según los informes y los primeros datos, se cree que el sospechoso sustrajo mercancía de la tienda estadounidense ubicada en Lexington el 27 de junio de 2026, alrededor de las 7.00 a. m.

Asimismo, los agentes han establecido conexiones entre este individuo y otros robos ocurridos en diferentes establecimientos Walmart de la región. Bajo este contexto, se ha solicitado a la ciudadanía que, si reconoce al hombre o posee información relevante, se comuniquen con la Oficina del Sheriff al número (540) 463-7328 y pidan hablar con un ayudante del sheriff.

¿Por qué Walmart es popular y líder en Estados Unidos?

Walmart se posiciona como el minorista más grande de Estados Unidos y una de las corporaciones más valiosas a nivel global.

Su éxito se atribuye a una estrategia agresiva de precios bajos todos los días, una cadena de suministro altamente eficiente y un modelo de ventanilla única que permite a los clientes acceder a una amplia variedad de productos, desde comestibles hasta automóviles, en un solo lugar.