MÁXIMA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Tom Homan asegura que ICE LIBERÓ a 65,000 extranjeros por este IMPORTANTE MECANISMO LEGAL

El responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump, Tom Homan, afirmó que el gobierno federal de Estados Unidos tuvo que liberar a cerca de 65.000 personas detenidas por las autoridades migratorias debido a resoluciones emitidas por tribunales federales. Según explicó el funcionario, estas decisiones estuvieron relacionadas principalmente con recursos de hábeas corpus y otras órdenes judiciales que, a su juicio, han limitado las medidas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

Tom Homan asegura que ICE ha tenido que liberar a 65.000 inmigrantes por recursos de habeas corpus y otras órdenes judiciales

Durante una intervención pública, Tom Homan, conocido como el zar de la frontera de la Casa Blanca, aseguró que la administración enfrenta numerosos obstáculos legales para implementar sus medidas contra los inmigrantes indocumentados y abordar otros asuntos relacionados con la política migratoria en Estados Unidos.

El funcionario indicó que varios jueces federales han emitido fallos que frenan las detenciones y deportaciones impulsadas por el gobierno. En declaraciones recogidas por N+ Univision, Homan afirmó: "Alrededor de 65,000 personas que arrestamos tuvimos que liberar debido a recursos de hábeas corpus presentados ante jueces radicales; hay mucho contra lo que estamos luchando".

Homan también sostuvo que existen más de un centenar de órdenes judiciales relacionadas con las políticas migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, durante su aparición pública no presentó documentos que respaldaran el cálculo de las 65.000 liberaciones ni la cantidad exacta de casos vinculados específicamente con el hábeas corpus. Este recurso permite que una persona detenida solicite la revisión judicial de la legalidad de su arresto y ha sido utilizado en diversos procesos migratorios ante tribunales federales.

ICE reporta un aumento en los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados en EE. UU.

Además de referirse a las liberaciones, Tom Homan aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó cifras históricas de arrestos durante los últimos meses. "En junio, ICE arrestó a más inmigrantes ilegales que en cualquier otro mes de la historia", señaló el funcionario, quien agregó que julio podría superar esa cifra. Asimismo, afirmó que las deportaciones aumentaron respecto del año anterior y que la administración busca mantener ese ritmo.

"Las deportaciones han subido un 40 %. Vamos en camino de superar 2025 en un 40 %", declaró Homan, según la información difundida por N+ Univision.

Las declaraciones ocurren mientras el gobierno de Estados Unidos enfrenta diversos procesos judiciales relacionados con detenciones, deportaciones y el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia migratoria. Mientras la administración de Trump defiende sus medidas como parte de su estrategia fronteriza, organizaciones y sectores críticos han cuestionado algunas de estas políticas ante los tribunales.