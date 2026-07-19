Nuevos documentos judiciales revelan que, tras la divulgación indebida de información de millones de personas por parte de funcionarios de Medicaid a las autoridades de inmigración en enero del 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) difundió esos datos a la empresa de análisis Palantir. Esta compañía gestiona una aplicación denominada ELITE, que permite a los agentes del ICE visualizar las direcciones de extranjeros susceptibles de ser deportados. ¿Cuál es la situación de este grupo?

Atención, inmigrantes en EE. UU.: ICE comparte datos claves a Palantir e intercambia información con Medicaid

La reciente revelación sobre el intercambio de datos entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) e ICE, lo cual ha sido compartido por diversos medios, ha generado gran preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes.

ICE comparte datos claves a Palantir e intercambia información con Medicaid.

Al respecto, más de 20 fiscales generales demócratas decidieron presentar una moción el jueves 16 de julio, demandando a la administración Trump por este acuerdo que permite compartir información sensible, como direcciones y estatus migratorio, de inmigrantes indocumentados. Palantir, la empresa involucrada, aseguró a NPR que el conjunto de datos en cuestión había sido eliminado.

En diciembre, el juez de distrito estadounidense Vince Chhabria, designado por el expresidente Obama, dictó que los funcionarios de salud podían compartir ciertos detalles de los datos de Medicaid con ICE. Sin embargo, Chhabria suspendió temporalmente este intercambio a finales de mayo, tras revelarse que CMS había compartido información que excedía lo permitido por la orden judicial.

Entre los datos transferidos se encontraban registros de ciudadanos estadounidenses y millones de personas que se encontraban legalmente en el país americano, lo que ha intensificado el temor entre las comunidades afectadas.

Departamento de Justicia afirmó que CMS volvió a compartir datos sensibles de inmigrantes

Bajo este contexto, se esperaba que el ICE eliminara los datos que habían sido compartidos de manera inapropiada. Chhabria programó una audiencia para agosto con el fin de aclarar su orden y despejar las dudas sobre las categorías de datos de no ciudadanos que podían ser compartidos legalmente con ICE. No obstante, en días recientes, funcionarios federales han reconocido la existencia de más casos de intercambio indebido de información.

En un documento presentado ante el tribunal la semana pasada, el Departamento de Justicia reveló que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) volvieron a compartir, de forma inadvertida, un conjunto de datos que contenía millones de nombres, el cual ya había sido compartido indebidamente con ICE en enero.