MÁXIMA ATENCIÓN ante EVACUACIÓN de Walmart Paducah: ¿Qué informó el Departamento de Policía sobre posible amenaza al público?

La evacuación de un supermercado Walmart en Paducah, Kentucky, generó preocupación entre los residentes durante la noche del viernes, después de que las autoridades recibieran una alerta sobre una posible amenaza relacionada con armas. Sin embargo, el Departamento de Policía de Paducah confirmó posteriormente que no existía un riesgo activo para la comunidad tras el operativo de seguridad desplegado en el establecimiento.

El Departamento de Policía de Paducah confirma que no existe una amenaza activa para el público tras la evacuación de Walmart

El incidente ocurrió en la tienda ubicada en Irvine Cobb Drive, donde clientes y trabajadores fueron desalojados mientras las autoridades realizaban las verificaciones correspondientes. Según informó la fuente principal, WPSD Local 6, "no existe ninguna amenaza activa para el público" tras la intervención policial.

Nathan Antonites, representante del Departamento de Policía de Paducah, explicó que la alerta se activó debido a una amenaza relacionada con armas realizada por una persona cuya identidad no fue revelada. Asimismo, señaló que el caso podría estar vinculado con otras llamadas de características similares registradas durante ese mismo viernes.

Policía de Paducah descarta amenaza activa tras evacuación de Walmart.

La situación generó momentos de tensión en el establecimiento, pero las autoridades indicaron que la respuesta permitió descartar un peligro inmediato para las personas que se encontraban en la zona. La evacuación de Walmart formó parte del protocolo preventivo aplicado por las fuerzas de seguridad ante este tipo de reportes.

Autoridades también atendieron una alerta en otro establecimiento

Mientras se desarrollaba el operativo en el Walmart de Paducah, autoridades municipales y cuerpos de seguridad de West City, Illinois, emitieron casi de manera simultánea una alerta preventiva para pedir a los residentes que evitaran acercarse a otro establecimiento de la misma cadena ubicado en Giacone Drive. Cerca de una hora después de la primera advertencia, el jefe de policía de West City señaló que, hasta ese momento, no se había confirmado ninguna amenaza contra la comunidad. Estos incidentes registrados en diferentes lugares del país llevaron a las autoridades a reforzar las medidas de vigilancia mientras continuaban las investigaciones.

Los reportes de incidentes de seguridad en tiendas de Walmart en Estados Unidos suelen activar protocolos de emergencia destinados a proteger a clientes y empleados. En este caso, las autoridades reiteraron que ambos operativos fueron acciones preventivas y que no se confirmó ninguna situación de peligro para la población.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el origen de las amenazas recibidas y establecer si existe alguna conexión entre las llamadas reportadas durante la jornada.