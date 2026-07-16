Un inmigrante venezolano de 45 años murió tras sufrir un posible paro cardíaco mientras era trasladado en un autobús del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre dos centros de detención en Georgia. El caso vuelve a generar cuestionamientos sobre las condiciones de los migrantes detenidos por la agencia en Estados Unidos y eleva a 54 la cifra de fallecidos bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según un informe de Human Rights Watch.

Inmigrante venezolano muere bajo custodia de ICE en Georgia

La víctima fue identificada como Jesús Manuel Arenas Silva, quien fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:46 de la mañana del lunes, cuando el autobús del ICE se acercaba al Centro de Procesamiento de Folkston, en Georgia. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y lo trasladaron al Hospital del Condado de Irwin, donde los médicos confirmaron su muerte aproximadamente una hora después.

Según el ICE, el inmigrante venezolano recibió atención médica durante el tiempo que permaneció bajo custodia. "Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Arenas Silva recibió atención médica y fue evaluado por profesionales de la salud", indicó la agencia en un comunicado citado por EL PAÍS y Noticias Telemundo. Sin embargo, N+ Univision recogió las denuncias de sus familiares y organizaciones defensoras de migrantes en Georgia, quienes cuestionaron esa versión y señalaron que no habría recibido los medicamentos necesarios para tratar una condición médica no especificada. Sus allegados afirmaron que solicitaron a las autoridades garantizar la continuidad de su tratamiento tras la detención, pero la petición no habría sido atendida.

Arenas Silva ingresó de manera irregular a Estados Unidos en octubre de 2021, pero fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Calexico, California. Posteriormente, un juez de inmigración en Atlanta ordenó su deportación luego de que no se presentara a una audiencia migratoria. El pasado 9 de julio, agentes del ICE lo arrestaron durante un operativo en Dallas, Georgia, y días después falleció mientras permanecía bajo custodia migratoria, en un contexto marcado por el incremento de los operativos de inmigración en distintas zonas del país.

Aumentan las alertas por detenciones y muertes bajo custodia del ICE en Estados Unidos

La muerte de Arenas Silva se suma a otros casos recientes que han generado cuestionamientos sobre las operaciones del ICE en Estados Unidos y el trato que reciben los inmigrantes indocumentados mientras permanecen bajo custodia migratoria.

En los últimos días, tres inmigrantes murieron en hechos relacionados con operativos migratorios. Entre ellos se encuentra Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que falleció tras recibir disparos de un agente migratorio en Biddeford, Maine. También figura el caso de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que murió luego de recibir disparos durante una intervención del ICE en Houston, Texas. Además, un hombre de 28 años falleció en Florida tras ser atropellado por un camión con remolque mientras presuntamente huía de agentes de inmigración y otras autoridades federales.

Según cifras del propio ICE, 22 personas han fallecido bajo custodia de la agencia en lo que va de 2026. No obstante, el número es mayor si se toma en cuenta el periodo desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Un informe de Human Rights Watch, citado por EL PAÍS, indica que entre enero de 2025 y junio pasado se registraron 52 muertes bajo custodia migratoria, una cifra que aumentó a 54 tras los fallecimientos de Arenas Silva y Alcorta Rodríguez.

La organización indicó que la tasa de fallecimientos registrada durante este periodo supera la de administraciones anteriores y representa uno de los niveles más altos de la última década. Este incremento ocurre mientras Estados Unidos mantiene una política migratoria más estricta, con miles de inmigrantes, tanto legales como indocumentados, sometidos a procesos de detención y deportación.