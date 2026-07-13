Este lunes 13 de julio de 2026, un joven falleció tras un tiroteo en el que participó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford. El hecho ocurrió a las 7.30 a. m. en la intersección de las calles Pool y Hill, Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades locales investigan las circunstancias del caso.

Involucran a ICE en fallecimiento de un joven en último tiroteo en Biddeford, Estados Unidos

Bajo esta situación, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y la organización Presente han confirmado que la víctima del incidente era un joven colombiano de 26 años. Markwayne Mullen, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, comunicó al senador Angus King que el hombre había recibido una orden de deportación.

Según los reportes de las autoridades y el medio WGME, el individuo se encontraba en un vehículo cuando fue sacado por agentes, quienes, según Mullen, “armaron” el automóvil, lo que llevó a que un agente del ICE le disparara y causara su muerte.

Frente a ello, el senador King expresó su deseo de que se realice una investigación exhaustiva y transparente sobre el caso. Sin embargo, destacó que no hay grabaciones de las cámaras corporales que puedan esclarecer lo sucedido. “Los agentes no llevaban cámaras corporales, por lo que carecemos de evidencia en video”, señaló.

Pese a la falta de información, el senador aseguró que Mullen se comprometió a garantizar que la investigación sea completa y justa. Por su parte, la organización Presente reveló que el joven contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y poseía un número de Seguridad Social.

¿Qué más se ha revelado tras el incidente?

De acuerdo con la Associated Press, este suceso marca al menos la 9.ª fatalidad relacionada con encuentros entre migrantes y funcionarios federales desde que empezó la represión migratoria bajo la administración de Trump y es la segunda en solo una semana, luego del asesinato de un hombre en Houston. El tiroteo ocurre en un contexto de intensificación de las acciones del gobierno para implementar su programa de deportaciones masivas.

Según la AP, durante un periodo de cinco días a finales de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 10.000 personas. En enero, el ICE incrementó su presencia en Maine, donde el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa esta agencia, denominó a la operación de control “La captura del día”, en una aparente alusión a la industria pesquera de la región.