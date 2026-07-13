PROTESTAS MASIVAS contra ICE en las afueras de Broadview: exigen respuestas por las ALARMANTES MUERTES de inmigrantes detenidos

Cientos de personas se concentraron frente a las instalaciones del ICE en Broadview, Illinois, para protestar por las muertes de inmigrantes bajo custodia y exigir mayor transparencia sobre las condiciones dentro de los centros de detención. La movilización volvió a colocar en el centro del debate nacional en Estados Unidos las denuncias de familiares y organizaciones que reclaman respuestas sobre el trato que reciben las personas detenidas por razones migratorias.

Decenas marcharon con pancartas de lápidas por muertes en operativos migratorios.

Protestan en las afueras de Broadview tras muertes atribuidas a ICE

Las manifestaciones en Broadview reflejan la creciente preocupación de las comunidades inmigrantes ante los casos de personas que fallecieron mientras permanecían bajo custodia del ICE. Los participantes acudieron con pancartas y mensajes de protesta para exigir investigaciones, mejores condiciones y explicaciones por parte de las autoridades migratorias.

De acuerdo con la cobertura de Telemundo Chicago, la protesta se realizó frente al centro de detención de Broadview, donde activistas y familiares expresaron su rechazo a las políticas migratorias y solicitaron una mayor supervisión sobre el trato que reciben las personas inmigrantes detenidas.

Las organizaciones que participaron en la movilización señalaron que las muertes de personas bajo custodia migratoria generaron indignación y preocupación entre las familias inmigrantes en Estados Unidos, especialmente entre aquellas que tienen familiares detenidos por el ICE.

Broadview, el punto central de las protestas contra ICE en Estados Unidos

El centro ubicado en Broadview se convirtió en uno de los principales escenarios de protestas contra el ICE en Estados Unidos. Durante las últimas movilizaciones, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron presuntas deficiencias en la atención y exigieron cambios en los procedimientos de detención.

Las protestas a las afueras de Broadview también llamaron la atención sobre el impacto de las operaciones migratorias en las familias de la región de Chicago. Los manifestantes aseguraron que buscaban visibilizar las historias de quienes permanecen detenidos y pedir medidas que garanticen condiciones más humanas.

Mientras continúan las exigencias de respuestas, el ICE permanece bajo presión de organizaciones comunitarias y defensores de los inmigrantes, quienes piden esclarecer las circunstancias relacionadas con los fallecimientos y fortalecer la supervisión de los centros de detención.