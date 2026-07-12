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Preparados frente a ICE: inmigrantes legales e indocumentados ACUDEN EN MASA a asociaciones para estar prevenidos
Miles de inmigrantes en EE. UU. recurren a organizaciones comunitarias para recibir asesoría legal y conocer sus derechos ante posibles procesos de deportación.
El temor a posibles detenciones migratorias aumentó entre los inmigrantes en Estados Unidos tras la muerte a balazos del mexicano Lorenzo Salgado Araujo. El caso generó una ola de consultas a organizaciones que brindan apoyo legal, donde cada vez más familias buscan conocer sus derechos y aprender cómo actuar ante un posible encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Según informó N+ Univision, el hijo de Salgado Araujo aseguró que su padre había recibido orientación sobre cómo responder de manera pacífica ante las autoridades migratorias. Sin embargo, su muerte volvió a encender las alertas entre las comunidades migrantes, que buscan estar preparadas ante posibles operativos o procesos de deportación.
Comunidades inmigrantes en Estados Unidos buscan apoyo de asociaciones para enfrentar a ICE
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) reportó un aumento histórico en las solicitudes de apoyo tras el caso. Su director, Juan Proaño, confirmó a N+ Univision que la organización sumó "más de 100,000 miembros nuevos en solo tres días". Muchos de los nuevos afiliados buscan información básica sobre sus derechos, como el derecho a guardar silencio, solicitar un abogado y evitar firmar documentos sin recibir asesoría legal.
A través de su campaña "El escudo", LULAC recuerda a los inmigrantes, incluidos aquellos en situación migratoria irregular, que tienen derechos sin importar su estatus migratorio. Entre sus recomendaciones destacan no abrir la puerta a agentes de ICE sin una orden judicial firmada por un juez y mantener organizados los documentos importantes.
Organizaciones brindan orientación a inmigrantes legales e indocumentados ante el riesgo de deportaciones
Americanos por la Justicia de los Inmigrantes también registró un incremento en las solicitudes de ayuda. La organización recomienda crear un plan familiar de emergencia que incluya documentos importantes, contactos de confianza, información médica y asesoría legal.
“Esto es especialmente importante porque no existe un derecho garantizado a recibir representación legal gratuita en los tribunales de inmigración”, explicó Andrés González, portavoz de la organización, en declaraciones recogidas por N+ Univision.
Además, la Asociación La Unión del Pueblo Entero (LUPE) informó que aumentaron las consultas de personas preocupadas por posibles detenciones. Su campaña “Valle Fuerte, Valle Libre” busca orientar a la comunidad sobre cómo actuar ante ICE y proteger sus derechos.
El aumento de llamadas y solicitudes refleja una creciente preocupación entre los Inmigrantes en Estados Unidos, tanto con estatus legal como indocumentados, que buscan información preventiva para proteger a sus familias ante un escenario migratorio cada vez más incierto.
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