ALERTA MÁXIMA en Walmart de Santa Fe: se escuchó un FUERTE ESTRUENDO en los pasillos y esto es lo que se sabe

Un momento de tensión se registró el sábado por la tarde en un Walmart de Santa Fe, Nuevo México, luego de que un arma de fuego se disparara accidentalmente dentro del establecimiento. El incidente generó alarma entre clientes y empleados. De acuerdo con las autoridades, el disparo habría sido involuntario y la única persona herida fue el hombre que portaba el arma, sin que se reportaran otros afectados.

En Nuevo México está permitido portar armas abiertamente.

Un hombre resultó herido en un Walmart de Santa Fe tras dispararse accidentalmente con su propia arma

El hecho ocurrió cerca de las 3:30 p. m. en el Walmart ubicado en Cerrillos Road, en Santa Fe, Nuevo México. Según informó la policía local, un hombre de 39 años sufrió una herida en la pierna luego de que el arma que llevaba en la cadera se disparara accidentalmente mientras se encontraba dentro del establecimiento. El teniente Roberto Rodríguez, del Departamento de Policía de Santa Fe, confirmó que la víctima no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida y que ningún otro comprador ni empleado del Walmart resultó herido durante el incidente.

La información fue reportada inicialmente por el medio local Santa Fe New Mexican, que señaló: "El hombre de 39 años sufrió una lesión en la pierna durante el incidente ocurrido en el Walmart de Cerrillos Road. No sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida ni hirió a nadie más", según declaraciones recogidas de un oficial de la policía.

El caso generó preocupación entre los visitantes del Walmart en EE. UU., donde la presencia de un arma de fuego dentro de un espacio comercial provocó momentos de incertidumbre mientras se investigaban las circunstancias del disparo.

Hombre podría enfrentar cargos tras incidente con arma en el Walmart de EE. UU.

Aunque las autoridades consideran que el disparo pudo haber sido accidental, el hombre involucrado podría enfrentar cargos penales relacionados con la tenencia y el manejo del arma. La policía de Santa Fe continúa revisando los detalles del caso para determinar si se produjo alguna violación de las normas de seguridad y uso de armas.

El incidente ocurrido en Walmart Santa Fe vuelve a centrar la atención en el debate sobre la seguridad en los espacios públicos de Estados Unidos, especialmente en establecimientos comerciales donde diariamente circulan cientos de personas. En Nuevo México, las leyes permiten el porte abierto de armas, lo que significa que una persona autorizada puede llevar un arma de fuego cargada de manera visible, siempre que cumpla con las restricciones establecidas por la legislación estatal.

Por ahora, las autoridades no informaron sobre otros involucrados ni sobre la existencia de una amenaza adicional dentro de la tienda. El Walmart de Santa Fe permaneció como escenario de la investigación mientras la policía recopilaba información para esclarecer lo ocurrido.