Trump queda expuesto luego que Walmart admitiera que había planeado RECORTES de precios antes de su anuncio.

Recientemente, la Casa Blanca ha criticado a un portal de noticias que acusó a Donald Trump de 'atribuirse el mérito' por un descuento de Walmart, al señalar que la promoción del supermercado estadounidense ya estaba disponible antes de que el presidente la mencionara. Esta controversia resalta las tensiones entre la administración y los medios de comunicación en torno a la veracidad de las afirmaciones realizadas por Trump. Aquí, más detalles.

Trump queda expuesto luego de que Walmart admitiera que había planeado recortes de precios antes de su anuncio

El lunes 6 de julio, el presidente Donald Trump afirmó en Truth Social que Walmart reduciría el precio de la carne molida en casi 15%, asegurando que esta decisión fue impulsada 'a petición de mi Administración'.

No obstante, al día siguiente, el medio The Wall Street Journal reveló que un funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos había instado a las grandes cadenas minoristas a bajar sus precios antes del fin de semana del 4 de julio, lo que llevó a la promoción de Walmart a ser comunicada al Ala Oeste y, luego, a la declaración de Trump.

Por su parte, Catherine Rampell, de The Bulwark, reportó que un portavoz de la empresa americana aclaró que la oferta formaba parte de un evento regular de 'rebaja' de precios, el cual había comenzado 'a principios de la semana pasada', es decir, antes de que Trump anunciara que los recortes eran inminentes y solicitados por él.

Ante las críticas, Kush Desai, portavoz de la administración del republicano, respondió en X y afirmó que el anuncio del presidente y de Walmart señalaba que la venta se extendería durante todo el verano de este año.

¿Qué más expresó Walmart?

Walmart decidió no realizar declaraciones directas al respecto, remitiéndose a un comunicado de prensa emitido tras la publicación de Donald Trump. En este documento, la empresa anunció una reducción del 12% en el precio de su carne molida, cifra que resulta ser 3% inferior a la mencionada por el presidente. También se informó sobre la disminución en el costo de otros productos populares.

Cabe precisar que en el comunicado no se hacía referencia a Trump ni a su administración.