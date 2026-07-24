A partir de hoy, viernes 24 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos implementará un nuevo arancel del 12,5% sobre las exportaciones provenientes de Perú y otros países socios comerciales. Esta decisión fue oficializada por la administración de Donald Trump, marcando un cambio significativo en las políticas comerciales que afectará a diversos sectores económicos. AQUÍ más detalles.

Atención con Trump: a partir de hoy, nuevos aranceles de hasta 12,5% contra socios, incluido el Perú

El país americano implementó recientemente una nueva tasa del 12,5% para las importaciones, que sustituye a la anterior del 10%. Esta medida afecta a 60 economías y socios comerciales a nivel global, los cuales representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

Atención con Trump: a partir de HOY, nuevos aranceles de hasta 12.5 % contra socios, incluido el Perú.

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) justificó esta norma bajo la Sección 301, argumentando que los países involucrados no han establecido prohibiciones ni controles efectivos sobre los productos elaborados con trabajo forzoso.

En el caso del Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha señalado que más de 2.000 productos nacionales, incluyendo partidas clave como ciertos alimentos de agroexportación, están exonerados de este gravamen o se encuentran en los anexos de excepción.

Actualmente, el gobierno peruano, junto con gremios empresariales, está evaluando el impacto real de esta medida en sectores específicos, como el textil y algunos productos agrícolas o manufacturas, y mantiene abiertos canales de diálogo para buscar una revisión de la norma.

¿Qué más se sabe sobre la medida?

La administración de Donald Trump aplicó los aranceles de dos dígitos para numerosos países, los cuales entrarán en vigor este viernes, tras la expiración de los aranceles provisionales del 10% establecidos después de la derrota legal en la Corte Suprema sobre su validez.

Estados Unidos ahora aplicará tasas que oscilarán entre el 10% y el 12,5% a las importaciones de 60 naciones, argumentando que estas no han cumplido de manera adecuada con las prohibiciones relacionadas con productos elaborados mediante trabajo forzado.