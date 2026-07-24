El reemplazo de Rudi García: Mark van Bommel es el nuevo entrenador de Bélgica

La selección de Bélgica ya tiene nuevo entrenador. A través de sus redes sociales, el equipo de los ‘diablos rojos’ anunció la contratación del exfutbolista y entrenador neerlandés, Mark van Bommel, quien tomará las riendas del cuadro europeo tras la salida de Rudi García, quien dejó el cargo luego de su participación con la selección en el Mundial 2026.

Mark van Bommel dirigirá a Bélgica de cara al próximo Mundial

Mediante su cuenta oficial de X, la selección de Bélgica confirmó la llegada de van Bommel, a quien le dio la bienvenida en un comunicado oficial, donde precisó que el vínculo contractual con el exjugador de Países Bajos es hasta finales del 2028, es decir, hasta concluir la participación del equipo en la próxima Eurocopa.

"La Real Federación Belga de Fútbol se complace en anunciar el nombramiento de Mark van Bommel (49) como nuevo seleccionador nacional de los Diablos Rojos de Bélgica, a partir del 15 de agosto de 2026. Mark van Bommel ha firmado un contrato que lo llevará a dirigir a la selección belga hasta la UEFA EURO 2028.", señala el comunicado.

Mark van Bommel es el nuevo DT de Bélgica.

Trayectoria de Mark van Bommel como entrenador

Tras su retiro del fútbol profesional en mayo del 2013, Mark van Bommel inició su carrera como entrenador al año siguiente como asistente técnico en la selección sub-17 de Países Bajos. También integró los comandos técnicos de Arabia Saudita (2015-2017) y Australia (2018). A continuación, te detallamos los clubes por los que pasó hasta su llegada a Bélgica, la cual será su primera experiencia al mando de una selección.

PSV Eindhoven (2018-2019)

Wolfsburgo (2021)

Royal Antwerp (2022-2024)

¿Qué dijo van Bommel tras ser anunciado como DT de Bélgica?

En sus primeras declaraciones como nuevo entrenador de Bélgica, van Bommel expresó su alegría por afrontar este nuevo reto y señaló que confía en la calidad de jugadores y de su cuerpo técnico para consolidar a los ‘Diablos Rojos’ como un equipo que lucha por ser campeón del mundo, tras quedar en cuartos de final del Mundial 2026.

"Es un gran honor convertirme en seleccionador nacional de Bélgica. Este equipo cuenta con jugadores extraordinarios y un enorme potencial. Junto con mi cuerpo técnico, queremos construir un equipo disciplinado, ambicioso y lo suficientemente valiente como para competir con los mejores.", sostuvo.