Escándalo tras la final del Mundial: FIFA podría investigar a Argentina por incidentes con España

Tras la consagración de España en el Mundial 2026, la atención ya no solo está centrada en el título conquistado por la 'Roja'. Los hechos registrados una vez finalizado el encuentro podrían traer consecuencias para la selección argentina, ya que la FIFA se encuentra revisando los incidentes ocurridos sobre el terreno de juego y no descarta iniciar una investigación disciplinaria.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios internacionales, el organismo rector del fútbol mundial recopila los reportes arbitrales, así como el material audiovisual del compromiso, con el objetivo de determinar si existieron conductas que ameriten sanciones contra integrantes de la delegación albiceleste.

¿Qué ocurrió tras el pitazo final?

Luego de la derrota de Argentina en la definición del Mundial 2026, se produjeron momentos de tensión entre futbolistas de ambas selecciones. En medio de los festejos españoles, Leandro Paredes, Nahuel Molina y otros protagonizaron intercambios y enfrentamientos que obligaron a la intervención de compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y personal de seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

Precisamente, esos hechos son los que ahora se encuentran bajo evaluación por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que deberá establecer si corresponde la apertura de un procedimiento formal.

FIFA revisa los informes oficiales

Como ocurre en este tipo de situaciones, el máximo ente del fútbol internacional tomará como base el informe presentado por el equipo arbitral, además de las imágenes captadas durante y después del encuentro. Con esa documentación decidirá si existen elementos suficientes para iniciar un expediente contra la selección argentina.

Por el momento, la FIFA no ha anunciado sanciones ni una resolución definitiva. El caso continúa en etapa de análisis y será el organismo disciplinario el encargado de definir si los hechos registrados tras la final del Mundial 2026 ameritan alguna medida.

Mientras España celebra el título mundial obtenido en Estados Unidos, la Albiceleste permanece a la expectativa del pronunciamiento de la FIFA. En caso de que se abra una investigación formal, el organismo seguirá el procedimiento establecido en su Código Disciplinario antes de emitir una eventual sanción.

De momento, todo dependerá de la evaluación de las pruebas y de la gravedad que la FIFA atribuya a los incidentes ocurridos una vez concluida la final del Mundial 2026.