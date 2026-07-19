La desoladora reacción de la prensa argentina tras perder la final del Mundial 2026: "Fin de un sueño"

Se acabó el Mundial 2026 y España se coronó campeona del mundo tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga y las reacciones en suelo albiceleste no se hicieron esperar, diversos medios como La Nación ya han salido a publicar sus artículos periodísticos anunciando la noticia donde visiblemente se les notó afectados por quedarse sin su bicampeonato.

"Fin del sueño. Argentina resistió hasta donde pudo, pero España encontró en el alargue el gol que lo consagró campeona del mundo", publicaron en una de sus notas, reconociendo el mérito español que desde el principio del partido se mostró como el dominador del encuentro.

La Nación lamentó la derrota de Argentina

"España derrotó 1-0 a la Argentina en el alargue y se consagró campeón del Mundial 2026. Ferran Torres marcó el único gol de la final en el segundo tiempo suplementario, luego de un encuentro en el que el conjunto europeo dominó la posesión y encontró una y otra vez la resistencia de Emiliano Martínez, la gran figura argentina”.

“El equipo de Lionel Scaloni disputó gran parte de la definición con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández y no pudo sostener el empate hasta los penales. Suman su segunda estrella los españoles", escribió La Nación.

Escribió La Nación

¿Cómo quedó el España vs Argentina?

España consiguió su segunda Copa del Mundo tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga. La Roja fue muy superior durante el desarrollo del juego y que la albiceleste se quedara con uno menos fue un factor determinante para que los dirigidos por Luis de la Fuente puedan llevarse el triunfo.