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¡A las manos! La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026
¿Mal perdedor? Tras el silbatazo final, el jugador de Boca Juniors tuvo un fuerte encontronazo con un futbolista del Barcelona, por lo que ambos tuvieron que ser separados.
¡Final con polémica! Leandro Paredes protagonizó un tenso momento con Gavi tras el final del partido entre España contra Argentina por el Mundial 2026. La situación se fue a las manos y tuvieron que separarlos.
En imágenes, se puede ver cómo Paredes se le acerca a Eric García, que tiene la dorsal número 4. El argentino lo empuja, lo que ocasiona la reacción de Gavi, quien fue embestido por Thiago Almada y después de esto, el jugador del Boca Juniors continuó jalándolo a pesar de que el español se encontraba en el piso.
Estas acciones han sido muy cuestionadas en redes sociales, pues el deportista de alto nivel no puede reaccionar de una manera así luego de haber perdido la final de la Copa del Mundo.
¿Cómo quedó el España vs Argentina?
España consiguió su segunda Copa del Mundo tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga. La Roja fue muy superior durante el desarrollo del juego y que la albiceleste se quedara con uno menos fue un factor determinante para que los dirigidos por Luis de la Fuente puedan llevarse el triunfo.
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