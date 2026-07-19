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Scaloni se 'rompió' en plena conferencia de prensa tras perder final del Mundial: “Me duele en el alma”
¡Rompió en llanto! El reconocido estratega no pudo ocultar su dolor y abandonó la conferencia de prensa tras el partido entre Argentina y España.
¡No pudo más! Lionel Scaloni no pudo ocultar su tristeza en plena conferencia de prensa luego de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 contra España. El DT argentino se rompió en llanto en medio de sus declaraciones y señaló que es un duro momento y que esperaban hacerse con la Copa del Mundo.
"Me duele en el alma", soltó el reconocido entrenador sin poder ocultar sus lágrimas, porque considera que difícilmente se volverá a formar un grupo tan espectacular como el que tiene la selección argentina. Tras esto, Scaloni solo atinó a pedir disculpas y despedirse de los periodistas presentes.
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Conferencia de prensa de Lionel Scaloni
Cabe señalar que previo a que el argentino dejara la conferencia de prensa, el campeón del mundo en 2022, habló acerca de lo triste que se siente por no poder levantar este trofeo. Sin embargo, reconoció con orgullo el trabajo que realizaron para llevar al país a lo más alto.
“Al público. Nada, yo recuerdo las palabras de Sabella. Si las pudiera repetir, no las tengo en la cabeza, pero guárdense eso que dijo Alejandro ese día, que nos duele el alma no haber podido llevar la copa, pero es un orgullo cómo han competido. Hemos llegado a esta final en unas condiciones que a lo mejor podrían haber sido mejores, y aun así estuvimos a nada de poder competirla. Y nada, bueno, esto el entrenador está satisfecho con su jugador y espero que su gente también. Es lo único que se le puede pedir a un jugador de la selección argentina, dar todo hasta el final”, declaró el DT de 48 años.
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