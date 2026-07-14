Scaloni y Tuchel fueron contundentes previo al partido Argentina vs Inglaterra: "Un partido de..."

La expectativa crece a pocas horas de la segunda semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. En la antesala del encuentro, Lionel Scaloni y Thomas Tuchel coincidieron en que el partido debe centrarse en lo futbolístico, al margen de la histórica rivalidad entre ambas selecciones. Ambos anticiparon un duelo de máxima intensidad por un lugar en la final.

Lionel Scaloni y Thomas Tuchel rotundos previo al partido Argentina vs Inglaterra

El primero en pronunciarse fue Tuchel, quien restó importancia a los antecedentes históricos entre argentinos e ingleses y aseguró que su plantel está centrado en el presente.

“Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda”, afirmó el estratega alemán, que además respaldó las palabras de Scaloni y pronosticó un encuentro muy intenso, con cambios de ánimo y una gran exigencia física para ambos equipos.

El entrenador inglés también tuvo palabras de reconocimiento para la vigente campeona del mundo. Tuchel destacó la continuidad del proyecto encabezado por Scaloni y aseguró que Argentina ha construido una identidad muy sólida.

"No entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Tienen muchos patrones de juego, mucha cohesión y prácticamente no han cambiado en los últimos cuatro años", señaló, aunque dejó en claro que Inglaterra llega convencida de pelear por el pase a la final.

Por su parte, Lionel Scaloni confirmó que ya tiene definido el equipo que enfrentará a los ingleses, aunque primero comunicará la alineación a sus futbolistas. El técnico argentino reconoció el desgaste acumulado tras las rondas eliminatorias, pero aseguró que pondrá a los jugadores que se encuentren en mejores condiciones.

Asimismo, coincidió con Tuchel al señalar que el contexto histórico debe quedar al margen. "La historia es triste y tenemos memoria de eso, pero esto es una semifinal de un Mundial y debemos concentrarnos en el partido", manifestó.

Finalmente, el seleccionador argentino elogió a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, a quienes buscará neutralizar para evitar que marquen diferencias. Además, remarcó que la clave estará en mantener la identidad futbolística de la Albiceleste.

"Necesitamos jugar al fútbol y tener la pelota, que es donde siempre nos hicimos fuertes. Nosotros vamos a dejar hasta la última gota de sudor para llegar a la final", concluyó Scaloni, dejando todo listo para uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.